Starfield su PC: meglio con hardware AMD?

Senza alcun dubbio, il gioco più atteso dell’anno è Starfield: farà il suo debutto il 6 settembre nelle versioni per Xbox Series X/S e PC, quest’ultima ottimizzata da Bethesda grazie alla collaborazione appena annunciata con AMD. La domanda è dunque legittima: il titolo girerà meglio sui sistemi Windows con componenti hardware del chipmaker di Sunnyvale?

AMD con Bethesda per la versione PC di Starfield

Stando a quanto svelato, le due realtà stanno lavorando a stretto contatto perché i computer con CPU Ryzen e GPU Radeon possano dare il meglio durante le sessioni di gioco. Uno dei vantaggi consisterà nel supporto alla tecnologia FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution) per l’upscaling. Di conseguenza, al lancio potrebbe mancare la compatibilità con DLSS (Deep Learning Super Sampling) per le schede NVIDIA. Di seguito il filmato in cui compare anche Todd Howard.

AMD è orgogliosa di annunciare che siamo il partner PC esclusivo di Bethesda per il gioco di ruolo di prossima generazione, Starfield. Guarda questo speciale video di annuncio per capire come AMD e Bethesda stanno lavorando insieme per offrire la galassia a tutti i giocatori in settembre.

Ambientato nel 2310, Starfield è un gioco di ruolo dall’ambientazione spaziale che promette una longevità senza pari, grazie a un’ampia libertà d’azione e alla possibilità di esplorare un migliaio di pianeti. I suoi stessi creatori lo hanno definito come una sorta di Skyrim nello spazio . La lunga e a tratti complicata fase di sviluppo è stata resa nota nell’ormai lontano 2018.

La collaborazione con AMD per un’esclusiva destinata alle piattaforme Microsoft non deve sorprendere, considerando che le console next-gen del gruppo di Redmond fanno leva su un comparto hardware progettato in partnership proprio con il chipmaker californiano.

