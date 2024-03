New Era of Work: l'evento Microsoft del 21 marzo

Sono emersi nuovi dettagli a proposito di New Era of Work, l’evento organizzato da Microsoft e che andrà in scena giovedì 21 marzo. È online la pagina dedicata all’appuntamento, dal sottotitolo Avanzando nella nuova era del lavoro con Copilot e in cui si legge Sintonizzati qui per le ultime novità sulla scalabilità dell’intelligenza artificiale nel tuo ambiente con Copilot, Windows e Surface .

Copilot, Windows e Surface nell’evento New Era of Work

La diretta avrà inizio quando in Italia saranno le ore 18:00. Non sorprende che il grande protagonista sarà di nuovo Copilot, sempre più importante per i progetti del gruppo di Redmond legati all’IA generativa. L’assistente dovrebbe accogliere nuove funzionalità.

In merito al sistema operativo, potrebbero emergere dettagli a proposito della prossima evoluzione di Windows 11, in arrivo nella seconda metà dell’anno con l’aggiornamento 24H2. C’è poi la tecnologia Super Resolution (di cui abbiamo scritto in un articolo recente) destinata all’ambito gaming e pensata per migliorare la qualità grafica dei giochi senza pesare sulle risorse hardware a disposizione.

Infine, sul fronte Surface, dovrebbero trovare conferma le voci di corridoio circolate nei giorni scorsi su un debutto ormai vicino per i modelli Pro 10 e Laptop 6. Tra le loro specifiche tecniche figurerebbero CPU x86-64 e ARM, nel dettaglio le unità Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite. Ne sapremo di più tra meno di due settimane.

Un nuovo Paint con sempre più IA?

Stando alle indiscrezioni trapelate sulle pagine del sito Windows Latest, tra le novità annunciate potrebbe esserci una nuova versione di Paint, sviluppata per sfruttare le potenzialità delle NPU (Neural Processing Unit) integrate nei processori di ultima generazione. In termini concreti, dovrebbe tradursi nella possibilità di eseguire in locale operazioni di IA generativa fino a oggi delegate a un server remoto, ad esempio per la creazione o per l’editing avanzato delle immagini.