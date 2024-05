Come generare immagini AI con Microsoft Designer

Microsoft Designer integra funzionalità di intelligenza artificiale per semplificare e velocizzare la creazione di contenuti per social media, come post, inviti, cartoline digitali, grafiche e altro ancora. Lo strumento, infatti, mette a disposizione dell’utente numerose opzioni preimpostate tra cui scegliere per generare rapidamente immagini e post con pochi clic.

L’aspetto più interessante è che non sono richieste competenze di progettazione grafica. Basta selezionare uno stile e personalizzare testi, colori e altri elementi in base alle proprie esigenze. Il processo è intuitivo e richiede minime modifiche manuali.

Al momento Microsoft Designer è disponibile in versione beta gratuita per consentire a tutti di testarne le funzionalità. In futuro è previsto il passaggio a un modello di abbonamento, ma la data non è stata ancora comunicata.

Microsoft Designer: lo strumento di progettazione grafica basato sull’IA

Microsoft Designer è un’applicazione innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare la creazione di post accattivanti per i social media. Lanciato di recente e presentato al Microsoft Surface 2023, questo strumento basato su cloud utilizza DALL-E 3 e GPT-4 per trasformare le idee in design di grande impatto, anche senza essere esperti di grafica.

È uno strumento molto utile, che semplifica notevolmente il processo di creazione di contenuti visual per i social media anche per chi non possiede competenze grafiche approfondite. In sostanza, come altri strumenti AI text-to-image, permette di generare post accattivanti per i propri feed social grazie a semplici prompt di testo. Il tool si occupa poi di elaborare la descrizione generando concept grafici ad alto impatto visivo.

In pochi secondi è possibile ottenere idee originali per i post, il che è ottimo se si è a corto di tempo e di idee o se semplicemente, non si è particolarmente abili con la progettazione grafica. Ciò è estremamente utile quando si hanno tempi ristretti da rispettare e si devono realizzare contenuti per sé stessi o per conto terzi.

Le funzionalità di Designer

Oltre alle funzioni di generazione e modifica delle immagini (Image Creator), Microsoft Designer offre una serie di funzionalità interessanti che lo rendono uno strumento molto versatile per la creazione di contenuti visivi. Tra cui:

Migliaia di modelli personalizzabili;

Suggerimenti di layout automatici durante la progettazione (compreso didascalie e hashtag per la condivisione sui social);

Rimozione dello sfondo (Remove Background);

Gomma magica (Generative Erase);

Generatore di brand kit per creare elementi grafici coerenti con il proprio marchio (Brand Kit Creator);

Sticker creator per realizzare collezioni di adesivi;

Design Creator per trasformare un’idea in un design finito.

Come creare immagini AI con Microsoft Designer

Il processo di creazione di un’immagine con Microsoft Designer è estremamente semplice e intuitivo. Funziona completamente nel browser; non è necessario scaricare un’applicazione per utilizzarlo. Ecco come iniziare a creare immagini.

Aprire il sito Web di Microsoft Designer in un browser di propria scelta;

Fare clic su Accedi per accedere al proprio account Microsoft (è necessario effettuare l’accesso per utilizzare lo strumento di creazione di immagini);

Fare clic sul campo di testo per espanderlo;

Non è necessario digitare “Crea un’immagine” o “Crea una foto“, basta inserire la richiesta per creare l’immagine sotto forma di parole chiave e frasi descrittive separate da virgole. Si consiglia di scrivere in lingua inglese, perché attualmente lo strumento non produce risultati con richieste in Italiano. Per questo esempio: “Jack Russell terrier dog with with a mustache, vintage photo“.

Selezionare “Generate“;

Appariranno due immagini generate. Per apportare delle modifiche, è sufficiente aggiungere o rimuovere frasi dalla descrizione testuale e fare di nuovo clic su Generate;

Una volta ottenuta un’immagine di proprio gradimento, fare clic su di essa.

Selezionare “Download” per salvare una versione JPEG 1024×1024 dell’immagine sul dispositivo, oppure “Copy” per copiare l’immagine negli appunti del dispositivo. Una volta copiata, è possibile incollare l’immagine in un’altra applicazione;

Se si seleziona “Create design“, si aprirà una nuova scheda del browser con gli strumenti di Microsoft Designer per trasformare l’immagine AI in una grafica per le piattaforme social come Instagram e Facebook;

Se si seleziona “Edit image“, si apre una nuova scheda con gli strumenti di modifica delle immagini di Microsoft Designer. Da qui è possibile ritagliare, aggiungere testo, ruotare e aggiungere filtri all’immagine AI.

Come scrivere i prompt AI artistici per Microsoft Designer

Per scrivere un prompt AI artistico in Image Creator di Microsoft Designer, è sufficiente digitare una serie di parole o frasi chiave nel campo di testo e separarle con delle virgole. Il formato è solitamente qualcosa come “aggettivo + nome, verbo, luogo o sfondo, stile artistico“, ma l’ordine delle parole chiave non ha molta importanza.

È possibile aggiungere o rimuovere parole dal prompt per personalizzare l’opera d’arte. Se si inserisce la stessa identica frase di richiesta, si generano anche immagini completamente nuove. La sperimentazione è fondamentale. Un’altra cosa interessante che si può fare, è indicare l’anno o un periodo specifico. Questo è un modo rapido per modificare lo stile generale, la tavolozza dei colori e l’aspetto delle immagini. (es. prompt “little girl playing with a doll, flower meadow, daytime, 1950” e “little girl playing with a doll, flower meadow, daytime, 2024″).

Image Creator di Designer è gratuito?

Microsoft Designer, compreso lo strumento di creazione di immagini con intelligenza artificiale, è completamente gratuito finché è in fase di test. Quando Microsoft terminerà la fase di test e lo lancerà sul mercato, sarà necessario un abbonamento a pagamento a Microsoft 365 per accedere ad alcune delle sue funzioni.

Utilizzo di Designer in Copilot di Microsoft

L’assistente AI Copilot, alimentato dall‘intelligenza artificiale di Microsoft, dispone dell’integrazione di Microsoft Designer che consente di creare opere d’arte AI direttamente all’interno della sua interfaccia di chatbot. È possibile chiedere a Copilot di creare un’immagine e di apportare delle modifiche, invece di ricominciare da zero ogni volta, come avviene con Microsoft Designer.

A differenza di Microsoft Designer, con Copilot è necessario iniziare le richieste per generare le immagini con qualcosa come “Crea un’immagine di…“. Inoltre, genera quattro immagini AI per ogni prompt, contro le due di Designer. È possibile utilizzare Copilot in Google Chrome o in qualsiasi altro browser Web popolare su computer, tablet o smartphone Windows o Mac. È inoltre possibile accedere a questa funzionalità all’interno delle applicazioni Bing e Copilot.

A chi appartengono le immagini generate dall’intelligenza artificiale?

È ancora presto per determinare lo status legale definitivo delle immagini generate da intelligenza artificiale. Sono in corso numerosi dibattiti e controversie legali riguardo alla loro liceità. È probabile che la situazione cambi ancora più volte prima che tutte le parti interessate raggiungano un accordo su chi può e chi non può utilizzare contenuti generati dall’AI per scopi commerciali o anche personali.

Una sentenza della fine del 2023 ha stabilito che le opere d’arte create dall’intelligenza artificiale non possono essere protette dal diritto d’autore. Ciò significa che se si utilizza uno strumento AI per generare un’opera digitale, non se ne detiene la proprietà intellettuale e c’è poco che si possa fare per impedire ad altri di utilizzare l’immagine creata.

L’ufficio americano per il copyright ha dichiarato che gli aspetti di un’immagine manipolati manualmente da un artista umano (come ritaglio, regolazione dei livelli, ecc.) potrebbero potenzialmente essere protetti dal diritto d’autore, ma ciò non sarebbe sufficiente a proteggere l’intera immagine se creata principalmente dall’intelligenza artificiale.