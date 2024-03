Surface Pro 10 e Laptop 6: annuncio il 21 marzo?

Microsoft dovrebbe annunciare i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 il prossimo 21 marzo. Secondo le fonti di Zac Bowden (Windows Central), l’azienda di Redmond vuole sfidare Apple con dispositivi che integrano componenti hardware in grado di offrire prestazioni ed efficienza allo stesso tempo. Ovviamente saranno i primi prodotti Microsoft con supporto per le funzionalità IA di Windows 11 24H2.

Processori Intel e Qualcomm

I nuovi Surface saranno disponibili con processori x86-64 e ARM. In particolare, Microsoft avrebbe scelto i recenti Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite. L’attuale Surface Pro 9 viene offerto con chip Intel Core di 12esima generazione e Microsoft SQ3 (versione custom dello Snapdragon 8cx Gen 3). Il Surface Laptop 5 integra solo chip Intel di 12esima generazione, quindi il supporto ARM è una novità.

Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 offriranno un notevole incremento di prestazioni ed efficienza rispetto alle precedenti generazioni, per cui si candidano come diretti concorrenti di iPad Pro e MacBook Pro. Sono previste altre novità hardware, tra cui lo schermo OLED per Surface Pro 10, oltre alla webcam ultra grandangolare e al chip NFC.

Il Surface Laptop 6 dovrebbe avere cornici più sottili con angoli arrotondati, un nuovo touchpad aptico, il tasto Copilot, due porte USB Type-C e una porta USB Type-A. Secondo le fonti di Bowden, i modelli Intel arriveranno sul mercato ad aprile, mentre le versioni ARM saranno disponibili a giugno.

Entrambi i dispositivi supporteranno le funzionalità IA di Windows 11 24H2. Una di esse è denominata AI Explorer. È in pratica un Copilot avanzato che consente di cercare qualsiasi cosa (documenti, conversazioni, pagine web, immagini e altro) tramite linguaggio naturale, anche all’interno delle app.