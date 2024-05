Safari 18 con ricerca intelligente e altre novità

Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple svelerà molte novità sulle app integrate in iOS 18 durante la WWDC 2024 del 10-14 giugno. Anche il browser dell’azienda di Cupertino riceverà un importante aggiornamento. Safari 18 includerà una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa.

Intelligent Search e altre novità

La nuova versione del browser, integrata in iOS 18 e macOS 15, offrirà una funzionalità denominata Intelligent Search. Nelle build recenti è presente un nuovo menu nella barra degli indirizzi che consente l’attivazione del tool. Sfruttando il modello Ajax, gli utenti potranno chiedere informazioni sul contenuto della pagina web e generare un riassunto.

La seconda funzionalità in test è denominata Web Eraser. Gli utenti potranno cancellare (rimuovere) specifiche parti di una pagina web, come immagini, testo e banner pubblicitari. La cancellazione è persistente, quindi Safari ricorderà le modifiche dopo la chiusura della scheda o del browser. Alla visita successiva verrà mostrato un avviso relativa alla modifica (la pagina può essere ripristinata con l’aspetto originale).

Con Safari 18 verrà inoltre aggiornata l’interfaccia utente per semplificare l’accesso alle varie opzioni. L’aspetto dovrebbe essere simile su macOS e iPadOS. Tutte le novità dovrebbero essere illustrate durante la conferenza di giugno.

Apple avrebbe avviato lo sviluppo di altre funzionalità IA che potrebbero essere rilasciate nel corso del 2025. Una di esse è simile a Visual Look Up dell’app Foto. Grazie a Visual Search sarà possibile ottenere informazioni sulle immagini visualizzate in Safari.