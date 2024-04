iOS 18: atteso l'aggiornamento di tante app integrate

Con l’avvento di iOS 18, a cui Apple toglierà i veli in occasione della WWDC 2024 che si terrà all’inizio del mese d giugno, saranno aggiornate tante app integrate, tra cui Note, Mail, Foto e Fitness.

iOS 18: aggiornamenti per le app Note, Mail, Foto e Fitness

A rendere nota la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, solitamente estremamente affidabile quando si tratta di anticipazioni legate al mondo Apple, il quale non ha però rivelato alcuna nuova funzionalità specifica prevista per le app in questione.

Da tenere presente che in precedenza, diverse fonti hanno riferito che l’app Note avrà il supporto per la visualizzazione di più equazioni matematiche e un’opzione integrata per registrare memo vocali, ma questa è la prima volta in assoluto che si sente parlare di aggiornamenti pianificati per le app Mail, Foto e Fitness.

Oltre a fornire le suddette informazioni, il celebre giornalista ha altresì confermato che il colosso di Cupertino sta finalmente ed effettivamente pianificando un’app Calcolatrice per iPadOS 18, come anticipato dalle voci di corridoio che erano state diffuse nei giorni precedenti.

In merito a iOS 18 in generale, poi, Mark Gurman ha asserito che sarà uno degli aggiornamenti più importanti mai visti su iPhone, in special modo grazie alle nuove funzioni di intelligenza artificiale di cui negli ultimi tempi sembra essere diventato praticamente impossibile farne a meno.

Ricordiamo che sebbene la presentazione di iOS 18 sia attesa per la WWDC, il rilascio su larga scala del sistema operativo dovrebbe invece avvenire, come di consueto in queste circostanze, a settembre prossimo.