iPad: finalmente arriva l'app Calcolatrice

A quanto pare, questo sarà l’anno di svolta per l’app Calcolatrice sui dispositivi Apple. Nei giorni scorsi, a tal riguardo, è stata infatti diffusa la notizia che l’app sarà soggetta a importanti modifiche su iOS 18 e su macOS 15. Qualche ora fa, invece, è stato possibile apprendere che il colosso di Cupertino intende finalmente proporre l’app in questione anche su iPad.

iPad: arriva l’app calcolatrice con iPadOS 18

Andando più in dettaglio, secondo le indiscrezioni, iPadOS 18 includerà l’app Calcolatrice “di serie” per tutti i modelli di tablet che sono compatibili con il suddetto aggiornamento software, che dovrebbe essere svelato durante la WWDC 2024 in programma per giugno prossimo.

La prima beta di iPadOS 18 dovrebbe essere rilasciata immediatamente dopo il keynote, mentre l’aggiornamento per tutti gli utenti dovrebbe essere reso disponibile a settembre, almeno secondo consuetudine di Apple.

Sebbene in apparenza possa sembrare una banalità, in realtà la disponibilità dell’app Calcolatrice su iPad costituisce una novità di grande rilievo, visto e considerato che sui tablet della “mela morsicata” non c’è mai stata, sin dal lancio del primo modello, avvenuto oltre 14 anni addietro.

La mancanza di un’app ufficiale Calcolatrice su iPad è stata un meme di lunga data sui social, poiché gli utenti hanno atteso per lungo tempo il suo arrivo. Chiaramente, sull’App Store non mancano soluzioni di terze parti a cui gli utenti hanno potuto e dovuto affidarsi nel corso del tempo, ma aver a disposizione un’app integrata è chiaramente cosa ben diversa, in particolare tenendo conto dell’utilità che una calcolatrice può avere nel quotidiano.