Pubblica Amministrazione: salvare documenti e file in totale sicurezza

Negli ultimi anni, il panorama normativo è diventato sempre più complesso. La compliance nella Pubblica Amministrazione (PA) italiana è cruciale per diverse ragioni, che si intrecciano con il contesto legislativo e le sfide operative del settore pubblico. L’adeguamento alle prescrizioni di legge impone un significativo sforzo organizzativo e risorse dedicate.

La mancata conformità alle normative può comportare gravi conseguenze, incluse sanzioni finanziarie e danni reputazionali. Abbracciando un approccio innovativo, la Pubblica Amministrazione può affrontare le sfide poste dal GDPR e dalla Direttiva NIS2. L’adozione di standard specifici è richiesta a garanzia della sicurezza dei dati.

La trasformazione digitale in atto presuppone quindi che le Pubbliche Amministrazioni siano in grado di adattare i propri processi alle nuove tecnologie e ai requisiti normativi. Sul versante dello storage dei dati la questione è particolarmente spinosa perché gli enti pubblici si trovano correntemente a gestire dati personali, riservati e, spesso, anche sensibili.

Immutabilità del dato e backup centralizzato con le soluzioni QNAP

Nella Pubblica Amministrazione, la gestione sicura dei dati è una priorità assoluta. I piccoli uffici sparsi sul territorio nazionale sono spesso privi delle risorse necessarie, pur essendo chiamati a garantire che le informazioni siano non solo accessibili, ma anche protette da manipolazioni e cancellazioni non autorizzate.

È qui che entra in gioco il concetto di immutabilità del dato, che si rivela fondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità delle informazioni archiviate. L’immutabilità si riferisce alla capacità di assicurare che dopo la registrazione di un dato, esso non possa essere più modificato né cancellato. Questo principio è particolarmente rilevante nella PA: è necessario conservare registrazioni accurate e veritiere di transazioni, comunicazioni e documenti ufficiali. In molti casi, la legge richiede che certi documenti siano mantenuti inalterati per periodi specifici, per assicurare la loro validità legale e l’accesso in caso di audit o verifiche.

QNAP TS-253E-8G e i vantaggi della tecnologia WORM

Il NAS QNAP TS-253E-8G rappresenta una risposta efficace perché, grazie al sistema operativo QuTS hero a bordo, permette l’utilizzo della tecnologia WORM. Acronimo di Write One, Read Many, WORM permette di contrassegnare cartelle e file come immutabili, impedendo qualsiasi successiva modifica o cancellazione. Questo non solo assicura che i dati rimangano intatti nel tempo, ma contribuisce anche a costruire una solida base di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Integrare TS-253E-8G in un sistema di backup centralizzato nelle sedi regionali della PA, amplifica ulteriormente i vantaggi dell’immutabilità. Grazie al sistema QNAP QuTS hero, i dati archiviati localmente possono essere automaticamente replicati e archiviati in modo sicuro in una posizione centrale, garantendo che, anche in caso di guasti hardware o attacchi ransomware, le informazioni rimangano sempre protette e disponibili.

La combinazione di immutabilità e backup centralizzato non solo preserva l’integrità dei dati, ma offre anche una maggiore tranquillità agli amministratori IT degli enti pubblici: le informazioni restano costantemente protette e conservate in modo sicuro.

Le principali caratteristiche del NAS TS-253E-8G

TS-253E-8G è un NAS potente e duraturo, perfetto per il backup e il ripristino dei dati, l’abilitazione di funzionalità di file server, la virtualizzazione e molto altro ancora.

Dotato di due porte 2,5 GbE con supporto per il trunking, il TS-253E raggiunge velocità di rete fino a 5 Gbps, assicurando prestazioni elevate per il trasferimento dati e la gestione di carichi di lavoro intensivi. Alimentato da un processore Intel Celeron J6412 quad-core fino a 2,6 GHz e con 8 GB di RAM (espandibili fino a 16 GB), il NAS supporta attività di multitasking efficienti e garantisce velocità ottimali per tutte le operazioni, anche attivando la crittografia AES-NI.

Il doppio slot PCIe M.2 2280 permette di installare SSD NVMe per il caching dei dati utilizzati più di frequente, migliorando la velocità di accesso e offrendo prestazioni ideali per applicazioni esigenti.

SD-WAN: come collegare gli uffici della Pubblica Amministrazione a distanza

La Pubblica Amministrazione ha fino ad oggi ampiamente utilizzato soluzioni costose come le reti MPLS (Multiprotocol Label Switching). A differenza delle reti IP standard, nelle quali ogni router deve controllare l’indirizzo di destinazione del pacchetto e calcolare il percorso, nella rete MPLS i router usano un’etichetta applicata sui pacchetti dati per sapere quale sarà il destinatario successivo.

Le reti MPLS sono realizzate su infrastrutture fisiche spesso gestite dagli operatori stessi con costi che si riflettono sul prezzo per il cliente finale, in questo caso la PA, poiché la rete MPLS non si basa sul semplice utilizzo dell’Internet pubblica, ma su reti private generalmente riservate ai soli clienti business.

Tecnologie come SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) stanno spostando le aziende verso soluzioni più flessibili ed economiche, poiché consentono di sfruttare la rete Internet pubblica a costi ridotti, mantenendo comunque prestazioni e sicurezza attraverso software avanzati di gestione del traffico e cifratura del dato.

Si immagini quindi un NAS TS-253E-8G installato nelle sedi locali della Pubblica Amministrazione: QNAP QHora-322 è la soluzione ideale per creare SD-WAN senza stress e in pochi semplici passaggi.

Router SD-WAN QHora-322: la nuova frontiera per la connettività di rete sicura e ad alta velocità

QHora-322 è un router SD-WAN avanzato, progettato per offrire una rete sicura e ad alte prestazioni, ideale per NAS e applicazioni IoT distribuite. Con 3 porte 10 GbE e 6 porte 2,5 GbE, supporta connessioni ad alta velocità e una rete Mesh VPN di livello enterprise.

Il router si integra con QuWAN Orchestrator, una piattaforma cloud a gestione centralizzata progettata da QNAP per semplificare e migliorare l’amministrazione di reti SD-WAN. Si propone come una soluzione eccellente per le aziende che necessitano di collegare i dispositivi fisicamente situati in più sedi (compresi evidentemente gli apparati di storage come i NAS) attraverso una rete sicura e scalabile.

Tramite la dashboard di QuWAN, gli amministratori possono accedere a informazioni in tempo reale sulle prestazioni della rete e sullo stato dei dispositivi distribuiti, semplificando notevolmente le operazioni di supervisione e manutenzione.

Grazie a QHora-322 e QuWAN, è possibile creare una VPN mesh che collega in modo sicuro i dispositivi in diverse sedi aziendali. La rete VPN multipunto è in grado di interconnettere facilmente i dispositivi QNAP, come NAS e router della serie QHora, attraverso uno schema evoluto che offre stabilità e sicurezza.

NAT e firewall L3 disponibili sui router QHora proteggono i dispositivi NAS, che conservano i dati da proteggere, nascondendo il loro IP privato agli utenti esterni. La combinazione con Hybrid Backup Sync e QuWAN consente backup remoti sicuri e l’utilizzo di una strategia di backup 3-2-1 per garantire la massima sicurezza dei dati.

Protezione dei dati con QNAP Airgap+

Un backup air-gap isola fisicamente o logicamente i dati, rendendo i backup inaccessibili agli attacchi diretti. Secondo il Report sulle tendenze nella protezione dei dati 2023 elaborato da Veeam, l’85% delle aziende ha subìto attacchi ransomware, con il 39% dei dati utilizzati in produzione crittografati dal malware o irrimediabilmente distrutti.

Implementare air-gap rappresenta un elemento chiave nella strategia 3-2-1-1-0: in questo caso, infatti, copia di backup viene mantenuta offline per godere di un livello di protezione ancora più avanzato.

Il router QHora-322 supporta questo approccio, proteggendo i dati aziendali da cyberattacchi e violazioni, grazie alla soluzione Airgap+.

QNAP Airgap+ collabora con i router QHora per creare un air-gap logico tra i NAS, attivando la connessione di rete solo durante l’esecuzione delle attività di backup. Il NAS di backup è quindi inaccessibile al di fuori di queste operazioni, garantendo una protezione efficace contro i ransomware.

Un tipico scenario di backup con Airgap+ prevede l’utilizzo di un “NAS ponte” che connette il file server principale al NAS di backup, con il router QHora che attiva l’accesso alla rete solo quando richiesto. Questa segmentazione riduce il rischio di compromissione durante le operazioni di backup.

Differenze tra backup 3-2-1 e backup 3-2-1-1-0

Il modello di backup 3-2-1 rappresenta una regola basilare per la protezione dei dati e prevede di:

Mantenere almeno 3 copie dei dati : una copia primaria (di produzione) e due copie di backup.

: una copia primaria (di produzione) e due copie di backup. Usare 2 diversi supporti di archiviazione : le copie di backup devono trovarsi su dispositivi o tecnologie diverse (ad esempio, hard disk/SSD e supporti di archiviazione cloud) per ridurre il rischio di perdita.

: le copie di backup devono trovarsi su dispositivi o tecnologie diverse (ad esempio, hard disk/SSD e supporti di archiviazione cloud) per ridurre il rischio di perdita. Avere almeno 1 copia off-site: una delle copie di backup deve essere conservata in una posizione fisica separata, come in un altro edificio o in una struttura cloud, per proteggersi da disastri locali (incendi, alluvioni, furti e così via).

Lo schema di backup 3-2-1-1-0 aggiunge ulteriori livelli di sicurezza per adattarsi meglio al contesto di sicurezza moderno:

3 copie dei dati : come nel modello 3-2-1.

: come nel modello 3-2-1. 2 supporti di archiviazione diversi : come nel modello 3-2-1.

: come nel modello 3-2-1. 1 copia off-site : come nel modello 3-2-1.

: come nel modello 3-2-1. 1 copia immutabile o air-gapped : una copia di backup deve essere inaccessibile alle modifiche, attraverso l’uso di tecnologie che rendono il backup immutabile o isolato dalla rete (air-gap). I In questo modo è possibile ridurre il rischio di danneggiamento dei dati o cifratura da ransomware.

: una copia di backup deve essere inaccessibile alle modifiche, attraverso l’uso di tecnologie che rendono il backup immutabile o isolato dalla rete (air-gap). I In questo modo è possibile ridurre il rischio di danneggiamento dei dati o cifratura da ransomware. 0 errori durante il ripristino: la strategia enfatizza la necessità di verificare periodicamente i backup per assicurarsi che siano integri e ripristinabili al 100%, senza errori.

Backup dei documenti per la Pubblica Amministrazione di medie dimensioni: QNAP TS-h765eU

Tra i migliori NAS con fattore di forma rack 1U, il recente QNAP TS-h765eU si mette in evidenza per le sue caratteristiche convincenti. Si tratta infatti di un dispositivo particolarmente adatto alle PA di medie dimensioni, già pronto per essere installato in quegli ambienti in cui lo spazio è un fattore critico, come armadi multimediali, rack di rete montati a parete o piccoli locali.

Grazie al processore Intel Atom x7000C di ultima generazione e alla compatibilità con i moduli di espansione E1.S/M.2 PCIe NVMe, il NAS TS-h765eU risponde alle esigenze di multitasking e prestazioni elevate. La RAM DDR5 a bordo può essere estesa fino a 16 GB, ottimizzando così le prestazioni per un’ampia varietà di applicazioni business e mission-critical.

Prestazioni di rete e sicurezza dei dati

Il TS-h765eU è progettato per garantire una connettività di rete versatile e ad alte prestazioni. Dotato di due porte 2,5 GbE e della possibilità di espansione fino a 10 GbE tramite moduli opzionali, il NAS consente di ridurre al minimo i tempi di trasferimento dati e di backup, rispondendo alle esigenze di un’estesa larghezza di banda. Si pensi al volume di dati che devono essere mossi per le attività di backup e ripristino più intensive nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Il trunking delle porte e SMB Multichannel permettono di aumentare ulteriormente la velocità di trasferimento dati e garantire la tolleranza ai guasti.

Il sistema operativo QuTS hero, basato sul file system ZFS (Zettabyte File System), rappresenta un ulteriore punto di forza del TS-h765eU, fornendo funzioni avanzate di protezione dei dati e sicurezza.

Con il supporto per la deduplicazione in-line e l’algoritmo QSAL, che monitora regolarmente la durata delle unità SSD in RAID per prevenire eventuali malfunzionamenti concorrenti, il NAS è in grado di assicurare massima integrità dei dati.

Il supporto per il login senza password e l’autenticazione a due fattori facilitano un accesso sicuro ai dati conservati nel NAS, prevenendo violazioni della sicurezza. Inoltre, il TS-h765eU è dotato di un sistema di protezione multi-livello, che include un sistema di rilevamento proattivo delle minacce e una gestione centralizzata delle notifiche di sistema, permettendo agli amministratori di rimanere aggiornati sullo stato del NAS.

Un ambiente di lavoro sicuro e collaborativo

Un dispositivo come il TS-h765eU, integra funzionalità di sincronizzazione e gestione dei dati per il lavoro in team. Gli utenti possono sincronizzare i file su più dispositivi, inclusi computer desktop, laptop e dispositivi mobili, facilitando il lavoro collaborativo anche da remoto.

Il sistema di versioning consente di tracciare le modifiche applicate su documenti e file, con la possibilità di recuperare le versioni precedenti. Così la gestione e il ripristino dei file diventano ancora più semplici.

L’interfaccia capace di interagire con le piattaforme cloud, consente di gestire in modo centralizzato i backup su piattaforme come Google Workspace e Microsoft 365, assicurando una protezione continua per i dati critici, anche in caso di guasti hardware o emergenze.

Espansione e flessibilità di archiviazione

La capacità di archiviazione del TS-h765eU può essere estesa tramite il collegamento di unità USB JBOD, come il QNAP TR-004U, permettendo così di aggiungere fino a 144 Terabyte di spazio extra. Configurabile in RAID 5, TS-h765eU assicura il raggiungimento della massima capacità utilizzando dischi fissi da 24 TB.

Questa flessibilità in termini di espansione rende il dispositivo adattabile a un’ampia gamma di necessità di archiviazione, facilitando l’incremento della capacità senza compromettere la stabilità e le prestazioni del sistema.

TS-1673AU-RP, il NAS ideale per questure e prefetture

Nelle questure e nelle prefetture si fa ampio uso degli scanner per la digitalizzazione dei documenti. Il NAS QNAP TS-1673AU-RP rappresenta la chiave di volta per soddisfare le necessità di archiviazione dei dati nelle istituzioni pubbliche, facilitando contemporaneamente l’accesso alle informazioni.

QNAP Qsirch è un avanzato motore di ricerca progettato esclusivamente per i NAS come TS-1673AU-RP che funziona in locale, senza scambiare un solo bit in rete (riservatezza e sovranità del dato sono assicurate). Integra performanti funzionalità di ricerca full-text e semantica basate sull’intelligenza artificiale (AI) per trovare file, immagini, video e altro ancora in modo rapido ed efficiente, utilizzando semplici parole chiave o query in linguaggio naturale.

Diventa quindi semplice per la PA digitalizzare i documenti e servirsi di uno strumento di ricerca potente (con OCR integrato), preciso ed efficace, per trovare in qualunque momento i dati dei quali si ha la necessità.

Il potente chip quad-core AMD Ryzen V1500B che equipaggia il NAS TS-1673AU-RP, aiuta a gestire applicazioni e carichi di lavoro impegnativi, supportando fino a 4 core e 8 thread con una frequenza operativa di 2,2 GHz.

Dotato di due porte 2,5 GbE, il NAS TS-1673AU-RP permette trasferimenti dati fino a 5 Gbps tramite trunking delle porte. Con due slot PCIe Gen 3, gli utenti possono espandere le funzionalità del NAS aggiungendo schede PCIe per introdurre la connettività 10 GbE, il caching mediante unità SSD, porte USB 3.2 Gen 2 aggiuntive e altro ancora.

Prestazioni e applicazioni

Le prestazioni del NAS TS-1673AU-RP sono davvero importanti: il dispositivo evidenzia velocità di scrittura fino a 1331 MB/s e in lettura fino a 2141 MB/s implementando una configurazione 10 GbE. Performance che rendono il NAS QNAP ideale anche per la virtualizzazione, anche grazie alla compatibilità con VMware, Citrix e Microsoft Hyper-V.

Una delle configurazioni disponibili, TS-1673AU-RP-16G, è equipaggiata con 16 GB di RAM DDR4, un alimentatore ridondante e il processore AMD Ryzen V1500B, offrendo prestazioni elevate con un’ottimizzazione energetica.

TS-h3087XU-RP: NAS ad alta capacità. Decenni di attività della Pubblica Amministrazione in un unico dispositivo

Per le Pubbliche Amministrazioni alla ricerca di un dispositivo di archiviazione dati potente e versatile, QNAP TS-h3087XU-RP rappresenta la soluzione migliore per memorizzare e rendere facilmente ricercabili volumi di dati imponenti.

La combinazione di hard disk ad alta capacità e SSD ad alte prestazioni ottimizza costi e benefici. La cache SSD, in particolare, consente di migliorare significativamente le prestazioni IOPS.

Con 24 alloggiamenti per hard disk SATA 6 Gbps da 3,5” e 6 slot SSD SATA 6 Gbps da 2,5”, il NAS TS-h3087XU-RP è progettato per carichi di lavoro intensivi. In lettura sequenziale (6 x 25 GbE), il dispositivo si attesta sui 9578 MB/s, in scrittura arriva a 9447 MB/s. In lettura/scrittura random 4K le prestazioni sfiorano, rispettivamente, 1.000.000 IOPS e 850.000 IOPS.

Grazie all’elevato numero di vani presenti, TS-h3087XU-RP è fondamentale per le istituzioni che gestiscono registri storici, dati amministrativi e documentazione legale. Non solo. Il design modulare del NAS QNAP permette di ampliare facilmente la capacità di archiviazione nel tempo (sono presenti slot PCIe Gen 4), consentendo alle organizzazioni di sostenere senza difficoltà la crescita dei dati senza dover sostituire l’intero sistema.

Il TS-h3087XU-RP è spinto da un processore Intel Xeon E-2300, supporta fino a 128 GB di memoria RAM DDR4 ECC e monta, già preinstallato, il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, in modo da assicurare integrità dei dati e prestazioni elevate.

Oltre alla deduplica e alla compressione dei dati, QuTS hero offre la possibilità di gestire fino a 65.536 snapshot: le immagini della configurazione del contenuto del NAS consentono un ripristino efficace, rappresentando un’ulteriore linea di difesa i ransomware e le altre minacce.

Come estendere le capacità di memorizzazione nell’ordine dei Petabyte

Naturale estensione del NAS TS-h3087XU-RP può diventare un’unità di espansione JBOD (Just a Bunch Of Disks) come TL-R2400PES-RP. È infatti progettata nello specifico per ampliare la capacità di archiviazione dei NAS QNAP usando un’interfaccia PCIe. Con il supporto per i dischi fissi SATA, è possibile approntare un sistema ideale per le esigenze di archiviazione su scala petabyte.

TL-R2400PES-RP dà modo di espandere la capacità di archiviazione fino a ben 2 Petabyte aggiungendo quattro cestelli di espansione. Con una capacità di archiviazione del genere, qualunque Pubblica Amministrazione può memorizzare e gestire decenni di attività senza soffrire di alcun genere di limitazione.

Conclusioni

La compliance normativa nella Pubblica Amministrazione italiana non è solo un obbligo legale, ma una necessità strategica che richiede un impegno costante e un’adeguata allocazione di risorse. La trasformazione digitale e l’esigenza di proteggere i dati sensibili rendono indispensabili soluzioni tecnologiche avanzate, come il NAS QNAP TS-253E-8G e il router QHora-322. Questi strumenti non solo garantiscono l’immutabilità dei dati, ma offrono anche un sistema di backup centralizzato che rafforza la sicurezza e garantisce l’integrità delle informazioni archiviate.

Adottare un approccio proattivo nella gestione dei dati, integrando tecnologie come il backup air-gap e strategie avanzate di backup come il modello 3-2-1-1-0, è fondamentale per proteggere le informazioni da attacchi ransomware e da altre minacce informatiche. Le Pubbliche Amministrazioni di medie dimensioni possono trarre particolare vantaggio da soluzioni scalabili e sicure come il QNAP TS-h765eU, che risponde efficacemente alle esigenze di spazio e prestazioni.

Investire nella sicurezza dei dati e nella compliance normativa non solo migliora la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma costituisce anche una solida base per Pubbliche Amministrazioni più resilienti e responsabili. Solo attraverso un continuo aggiornamento delle pratiche e delle tecnologie, le PA possono affrontare le sfide del futuro e garantire la protezione delle informazioni vitali che gestiscono quotidianamente.