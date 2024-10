Onlyoffice 8.2: miglioramenti alla velocità di avvio e altro

Onlyoffice, la suite open source gratuita per l’ufficio, che come LibreOffice si propone come alternativa al più diffuso Microsoft Office, si è da poco aggiornata alla versione 8.2 con diversi miglioramenti prestazionali e alle funzionalità del pacchetto stesso.

Onlyoffice 8.2: cosa migliora la nuova versione

Onlyoffice 8.2 include innanzitutto un nuovo tema grigio nella sezione dell’aspetto relativa alle impostazioni. Questo non sarà abilitato per impostazione predefinita, ma è possibile attivarlo per tutte le applicazioni del pacchetto dalle impostazioni principali, o soltanto a delle applicazioni specifiche, a seconda delle preferenze impostate.

Tra i miglioramenti chiave apportati con la nuova versione del pacchetto, c’è ora un avvio notevolmente più veloce grazie alle ottimizzazioni dello script. Oltre a ciò, vengono ora aggiunte le firme per i moduli PDF, miglioramenti ai codici di campo e alla cronologia delle versioni, supporto RTL e scorrimento più fluido nei fogli di calcolo.

Oltre a ciò, con Onlyoffice 8.2 sono disponibili anche le transizioni casuali nelle presentazioni e altri documenti. Viene migliorato il supporto touchscreen per l’uso sui dispositivi mobili, nonché abilitato il rendering nativo per alcuni oggetti SmartArt. È poi anche possibile aprire i grafici di tipo a istogramma, a cascata o a imbuto, oltre a miglioramenti per le etichette per gli assi dei grafici, un menu file riordinato con nuove icone, nuove impostazioni per lo stile per la scheda nella sezione “Aspetto” delle impostazioni. Viene aggiunto infine il supporto per i modelli locali, solamente per la creazione di nuovi documenti.

Per quanto riguarda le novità riservate soltanto all’editor di documenti, è ora disponibile il supporto per i vecchi tipi di CheckBox, l’inserimento del contenuto di un documento di terze parti, un’opzione per evidenziare il testo eliminato nella versione precedente selezionata del file e possibilità di aggiungere e modificare campi complessi utilizzando le istruzioni relative.

Su Onlyoffice 8.2 non mancano modifiche anche per l’editor di presentazioni e dei fogli di calcolo, con ottimizzazioni varie e nuove funzionalità. Come di consueto, l’ultima versione è disponibile al download dal sito ufficiale per le piattaforme Windows, Linux, macOS ma anche Android e iOS.