Qualcomm svela Snapdragon X Plus per AI PC

Qualcomm ha svelato un nuovo chip per AI PC. Lo Snapdragon X Plus è un SoC di fascia media con CPU a 10 core. Si affianca quindi allo Snapdragon X Elite che verrà offerto in tre varianti. I primi dispositivi equipaggiati con questi chip saranno i Surface Pro 10 e Laptop 6 che Microsoft annuncerà il 20 maggio.

Snapdragon X Elite/Plus: specifiche

Qualcomm aveva presentato il modello di punta della serie (Snapdragon X Elite) ad ottobre 2023. Oggi ha svelato lo Snapdragon X Plus che possiede specifiche leggermente inferiori. Il produttore californiano ha sottolineato che tutti i modelli offrono prestazioni superiori ai processori di Apple (M3) e Intel (Core Ultra), oltre che consumi inferiori. La NPU integrata è la più potente in assoluto con 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo).

Nella tabella sono indicate le specifiche dei quattro SoC, tre dei quali sono varianti dello Snapdragon X Elite (tutti realizzati da TSMC con tecnologia a 4 nanometri).

La principale differenza tra X Elite e X Plus è il numero di core della CPU (12 e 10, rispettivamente), mentre i tre modelli X Elite differiscono per la frequenza di clock della CPU e la potenza della GPU Adreno. Tutti integrano 42 MB di cache e supportano memorie LPDDR5X a 8.448 MHz fino a 64 GB, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, USB4, SSD PCIe 4.0, display 4K a 120 Hz e fotocamere fino a 64 megapixel.

Qualcomm ha spiegato inoltre la nomenclatura scelta per i chip. La lettera X indica la serie (Snapdragon X), il primo numero indica la generazione, la seconda lettera indica Elite (E) e Plus (P). Le due cifre successive indicano le prestazioni (numero più alto significa prestazioni superiori). Infine, le ultime tre cifre sono riservate per usi futuri (al momento 100 per tutti i modelli).

In base ai test effettuati con Geekbench, la CPU di Snapdragon X Elite e Plus supera quella integrata in Apple M3 nelle operazioni multi-thread. CPU e GPU sono inoltre più veloci di quelle integrate nel Core 7 155H di Intel e consumano molto meno.