Microsoft potrebbe annunciare una versione consumer del Surface Pro 10 con processore Snapdragon X Plus. L’indiscrezione arriva dal database di Geekbench che svela alcuni dettagli hardware. Nel codice della build 26200 di Windows 11 sono state invece scoperte alcune funzionalità di AI Explorer che dovrebbe essere un’esclusiva dei prodotti con chip ARM.

Surface 10 Pro anche con Snapdragon X Plus?

Microsoft ha annunciato le versioni business dei Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con processori Intel Core Ultra. Le corrispondenti versioni consumer, attese durante l’evento del 20 maggio, integreranno i nuovi processori ARM di Qualcomm.

Uno è sicuramente lo Snapdragon X Elite, ma potrebbe essere disponibile anche una configurazione con Snapdragon X Plus. Le “tracce” di questo SoC sono state trovate nel database di Geekbench. In base alle informazioni riportate, il chip ha una CPU a 10 core (6 performance e 4 efficiency) con frequenza base di 3,42 GHz. Appartiene quindi alla fascia media, in quanto lo Snapdragon X Elite integra una CPU a 12 core.

Non è chiaro però se lo Snapdragon X Plus sarà presente in entrambi i prodotti di Microsoft. Il test è stato effettuato con un dispositivi che integra 16 GB di RAM, ovvero il requisito minimo per utilizzare AI Explorer. Quest’ultima dovrebbe essere un’esclusiva dei PC con processori Qualcomm perché gli unici con NPU sufficientemente potente per l’elaborazione locale.

Nella build 26200 di Windows 11, rilasciata da Microsoft nel canale Canary del programma Insider, sono state individuate alcune funzionalità di AI Explorer, tra cui la possibilità di analizzare il contenuto degli screenshot e la comprensione dello schermo per suggerire azioni correlate.