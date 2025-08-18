 Apple MacBook Air M4 da 512GB al prezzo del 256GB su Amazon
Con una mirabolante offerta, Amazon ora sta regalando il fantastico Apple MacBook Air M4 13" da 512GB allo stesso prezzo del 256GB di SSD.
Con una mirabolante offerta, Amazon ora sta regalando il fantastico Apple MacBook Air M4 13" da 512GB allo stesso prezzo del 256GB di SSD.

Attraverso una mirabolante offerta, Amazon sta regalando il fantastico Apple MacBook Air M4 da 13 pollici. Infatti, proprio in questo momento, la versione da 512GB di SSD è tua allo stesso prezzo della 256GB. Cosa stai aspettando? Approfitta velocemente di questa incredibile promozione che sta andando letteralmente a ruba sulla pagina del colosso dello shopping online.

Acquista il MacBook Air M4 512GB

Con 16GB di RAM e 512GB di SSD hai tutto il necessario per un portatile super fluido ed estremamente capiente. Potrai gestire qualsiasi tipo di software e svolgere qualsiasi operazione senza alcun problema né limite, affidandoti a un laptop estremamente portatile e super comodo da utilizzare in mobilità. Dotato di una batteria da 18 ore di autonomia, è il re della portabilità.

Consegna e reso gratuiti sono una garanzia di Amazon se sei iscritto a Prime. Potrai quindi accedere a questo prezzo super scontato. Inoltre, selezionando Pagamenti Rateali, direttamente con Amazon, ottieni un tasso zero molto comodo. Paga il tuo MacBook Air M4 in offerta a soli 249,80 euro in 5 mesi, senza interessi.

Apple MacBook Air M4 13″: molto più di quanto ti aspetteresti

Apple MacBook Air M4 13″ è il notebook per eccellenza, apprezzato da tutti coloro che cercano una soluzione portatile che strizzi l’occhio a prezzo e comodità di utilizzo. Acquistalo ora nella versione da 512GB a soli 1249 euro, invece di 1499 euro. Lo stai pagando tanto quanto pagheresti il 256GB. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

1.249,00 1.499,00€ -17%
Vedi l'offerta

Scegli la colorazione che preferisci tra le quattro disponibili. Sono tutte bellissime. La scocca è leggerissima e super resistente, perfetta per essere trasportata in viaggio senza alcun pericolo. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici assicura colori perfetti e completi oltre che una luminosità fantastica per lavorare anche all’aperto senza alcun limite.

Acquista il MacBook Air M4 512GB

E con il processore Apple M4 hai prestazioni, potenza e fluidità per fare davvero di tutto. Scegli adesso l’affare del giorno, anche in 5 rate a tasso zero su Amazon. Acquista adesso il MacBook Air M4 13″ da 512GB al prezzo del 256GB!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Osvaldo Lasperini
18 ago 2025
