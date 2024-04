Windows 11 24H2: AI Explorer solo su PC ARM?

Durante la conferenza Build 2024 (21-23 maggio) verrà dato ampio spazio alle nuove funzionalità IA di Windows 11 24H2. Una di esse è nota come AI Explorer, una versione potenziata della vecchia Timeline di Windows 10. Il leaker Albacore ha scoperto che funzionerà solo sui dispositivi con processore Snapdragon X Elite.

AI Explorer non funziona con Intel Core Ultra

AI Explorer, disponibile in Windows 11 24H2, permetterà di cercare qualsiasi cosa sul computer e le attività svolte nei giorni precedenti. A differenza di Copilot non verrà effettuato nessun accesso al cloud (per ovvi motivi di privacy), ma la funzionalità sarà esclusivamente “locale”. Ecco perché servono particolari requisiti hardware.

Per sfruttare le nuove funzionalità IA di Windows 11 24H2 sono necessari processori con NPU (Neural Processing Unit) integrata, ovvero Intel Core Ultra, AMD Ryzen 8000 e Qualcomm Snapdragon X Elite. Albacore ha scoperto nel codice della build 2600 (che dovrebbe essere la versione RTM di Windows 11 24H2) i requisiti minimi per AI Explorer:

Turns out Windows 11 build 26100 (purported 24H2 RTM) contains the AI Explorer requirements 📃 baked into the OS

💠 ARM64 CPU

💠 16GiB of RAM

💠 225GiB system drive (total, not free space)

💠 Snapdragon X Elite NPU (HWID QCOM0D0A)

I guess that's one way to drive ARM64 adoption 😶‍🌫️ pic.twitter.com/ZbQf4KY1BN — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) April 18, 2024

Oltre a 16 GB di RAM e 225 GB di storage occorre almeno uno Snapdragon X Elite 8380. Il SoC di Qualcomm è l’unico con una NPU sufficientemente potente. Le prestazioni raggiungono i 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo) contro i 16 TOPS dei Ryzen 8000 e gli 11 TOPS di Core Ultra.

Probabilmente l’obiettivo di Microsoft è spingere gli utenti ad acquistare i dispositivi con il chip di Qualcomm, come le versioni consumer di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 che verranno annunciate il 20 maggio. Altri prodotti in arrivo sono quelli di Lenovo. AI Explorer potrebbe essere disponibile anche per PC con chip Intel e AMD nei mesi successivi.