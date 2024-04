Windows 11: IA in locale e la novità AI Explorer

Le ambizioni di Microsoft relative agli strumenti IA in Windows 11 non si limitano a Copilot. La conferma arriva da alcuni documenti che fanno riferimento sia alla possibilità di eseguire in locale le operazioni di intelligenza artificiale sia a una funzionalità inedita al momento identificata come Explorer AI. Entrambe sarebbero già state messe in cantiere, con l’obiettivo di introdurle entro l’anno.

L’IA in Windows 11: la novità AI Explorer

Partiamo da quest’ultima. Potrebbe essere presentata ufficialmente in occasione dell’evento Build 2024 dedicato agli sviluppatori, in scena il mese prossimo dal 21 al 23 maggio. Una delle sessioni in programma è intitolata “Designing for a brand new Windows AI feature”. Queste la descrizione fornita, in forma tradotta.

Oggi, mostriamo nuove caratteristiche che permettono agli utenti un’interazione più profonda con le loro vite digitali su Windows, attraverso funzionalità IA avanzate. Vieni a scoprire come le tue applicazioni possono integrarsi con queste esperienze, incrementando il coinvolgimento e la soddisfazione dell’utente.

Gli speaker saranno Rebecca Del Rio e Adrienne Pauley, entrambi già coinvolti nelle iniziative del gruppo legate all’intelligenza artificiale. Al momento non ci sono altre informazioni a proposito di AI Explorer.

Intelligenza artificiale in locale con PowerToys

Della possibilità di eseguire in locale alcune operazioni di intelligenza artificiale, direttamente sul PC e dunque anche in modalità offline, abbiamo scritto a fine marzo citando un intervento di Intel.

Potrebbe essere resa disponibile già entro le prossime settimane, con un aggiornamento del software PowerToys disponibile per Windows 11 e Windows 10. Un’altra sessione di Build 2024 fa riferimento alla funzionalità “Advanced Paste with Local AI”. Avrà sicuramente a che fare con la gestione degli appunti e con le operazioni di copia-incolla.

Non è dato a sapere se si tratterà di una caratteristica accessibile da tutti o se, invece, servirà un’unità NPU (Neural Processing Unit) dedicata, come quelle presenti nei processori di ultima generazione.

Sono incerte anche le tempistiche relative alla distribuzione delle novità appena descritte. La prima delle due, AI Explorer, potrebbe far parte dell’aggiornamento 24H2 (Windows 11 2024 Update) in arrivo per tutti nel corso dell’autunno, già intorno alla metà dell’anno per i dispositivi con Qualcomm Snapdragon X Elite.