Notebook HP Victus con Intel, 16+512GB e RTX 5050 in SUPER PROMO Amazon (-100€)

HP Victus 15-FA2003SL è un notebook da gaming di ultima generazione che ti permetterà di giocare anche ai titoli più recenti in mobilità, con un design moderno e facile da portare in giro. Dotato di processore Intel, 16GB di RAM, SSD da 512GB e soprattutto scheda grafica NVIDIA RTX 5050 con 8GB dedicati oggi puoi averlo su Amazon a soli 899,99 euro invece di 999,99, pagabile anche a rate.

Le caratteristiche del notebook HP Victus 15-FA2003SL

Il notebook è dotato di un processore Intel Core i5-210H supportato da una scheda grafica NVIDIA RTX 5050 da 8GB per prestazioni grafiche eccellenti anche con titoli AAA di ultima generazione. Lo schermo da 15.6 pollici offre risoluzione Full HD, tecnologia IPS, luminosità di 300 nits e refresh rate da 144Hz. Memoria e storage sono composte invece da 16GB di RAM DDR4 e una SSD PCIe Gen4 da 512GB.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo WiFi e Bluetooth oltre a porte USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, lettore di schede SD e jack audio combinato. Tutto questo in uno chassis grigio opaco elegante, con sistema di raffreddamento proprietario e peso complessivo di soli 2,29 kg.

Con Windows 11 preinstallato e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate puoi subito iniziare a giocare: approfitta ora di questo sconto eccezionale su Amazon e acquista il notebook da gaming HP Victus con 100 euro di risparmio.