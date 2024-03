Microsoft Surface Pro 10 e Laptop 6 for Business

In attesa di quelle consumer, Microsoft ha annunciato le versioni che saranno disponibili per le aziende. I nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 for Business sono i primi AI PC della famiglia con processori Intel Core Ultra e quindi supportano le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa, tra cui Copilot (accessibile anche tramite tasto dedicato).

Specifiche dei nuovi Surface

Per quanto riguarda l’estetica non ci sono evidenti differenze rispetto alla generazione prevedente. Le novità sono principalmente hardware. Il Surface Pro 10 ha uno schermo touch PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione di 2880×1920, refresh rate fino a 120 Hz, rivestimento antiriflesso e luminosità massima di 600 nits. Contrariamente a quanto ipotizzato, il pannello è LCD, quindi il pannello OLED verrà usato per la versione consumer.

La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core Ultra 5 135U e Ultra 7 165U, 8/16/32/64 GB di memoria LPDDR5x, SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB, webcam ultra grandangolare a 1440p, fotocamera posteriore da 10,5 megapixel, altoparlanti stereo da 2 Watt con Dolby Atmos, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e 5G, due porte USB Type-C/Thunderbolt 4, porta Surface Connect e batteria da 48 Wh. Il prezzo base è 1.199,99 dollari.

Il Surface Laptop 6 ha invece uno schermo touch PixelSense da 13,5 e 15 pollici (2256×1504 e 2496×1664 pixel), processori Intel Core Ultra 5 135H e Ultra 7 165H, 8/16/32/64 GB di memoria LPDDR5x, SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB, webcam a 1080p, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, lettore di smart card (modello da 15 pollici in Canada e Stati Uniti), jack audio, due porte USB Type-C/Thunderbolt 4 (una sul modello da 13,5 pollici), porta USB Type-A, porta Surface Connect e batteria da 47 Wh. Il prezzo base è 1.199,99 dollari.

Microsoft ha migliorato la sostenibilità con l’uso di materiali riciclati e la possibilità di sostituire molti componenti. Su ognuno di essi è stampato un codice QR che punta al manuale di servizio. Sono inoltre indicati il numero di viti e il tipo di cacciavite da utilizzare. Entrambi i Surface saranno in vendita dal 9 aprile. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.