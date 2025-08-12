 Back to School: risparmia € 200 sul notebook Lenovo
Amazon sta proponendo uno sconto di 200 euro sul notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, perfetto per il Back to School e per il Back to Office.
Lenovo IdeaPad Slim 3 è in sconto di 200 euro su Amazon, grazie a un’offerta che strizza l’occhio al Back to School e al Back to Office. Il notebook ha tutto ciò che serve per lo studio e per la produttività quotidiana, incluso il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. Attenzione: potrebbe andare sold out in fretta, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.

Lenovo IdeaPad Slim 3 è in forte sconto su Amazon

Tra le specifiche più importanti ci sono il display Full HD da 15,6 pollici perfetto per il multitasking, il potente processore Intel Core i5-13420H con chip grafico integrato, 16 GB di RAM, un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione e il modulo per la connettività Wi-Fi 6. A questo si aggiungono webcam con microfono, altoparlanti, una gamma completa di porte fisiche e la batteria con autonomia elevata. Scopri di più nella scheda tecnica del portatile.

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Da listino ufficiale del marchio costerebbe 699 euro, ma grazie al forte sconto di oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 499 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le caratteristiche di un notebook come Lenovo IdeaPad Slim 3. La colorazione è Arctic Grey, visibile in queste immagini. Il design è sottile ed elegante, ideale per trasportarlo comodamente ovunque.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis entro domani. Ordinalo adesso per poterlo mettere subito sulla tua scrivania (o portarlo in vacanza). La disponibilità è immediata, ma la bontà dell’offerta potrebbe trasformarsi in fretta in un sold out. Comprandolo hai diritto a una riduzione della spesa sui prodotti Internet Security e Microsoft 365: scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

