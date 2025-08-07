 Forte sconto per il mouse gaming ASUS ROG da soli 54 grammi
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition in offerta su Amazon: metti sulla tua scrivania il mouse gaming ultraleggero grazie a questa offerta.
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition in offerta su Amazon: metti sulla tua scrivania il mouse gaming ultraleggero grazie a questa offerta.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è tra i migliori mouse gaming wireless in circolazione e oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È del tutto personalizzabile attraverso software Armoury Crate: dalla calibrazione alla mappatura dei tasti, fino agli effetti RGB Aura Sync. Non lasciarti sfuggire l’offerta a -36% rispetto al listino ufficiale del marchio e mettilo sulla scrivania.

L’offerta su ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Con un design ultraleggero da soli 54 grammi, offre una maneggevolezza senza pari che non compromette la resistenza o le prestazioni. Al suo interno trova posto il sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi per assicurare una precisione estrema e garantire un tracciamento affidabile anche nei momenti più intensi. Grazie al ricevitore ROG Omni è possibile collegare più dispositivi compatibili con un solo dongle USB, mantenendo un collegamento wireless stabile e reattivo, mentre i nuovi micro switch ROG, progettati per durare fino a 70 milioni di clic, insieme ai piedini in PTFE al 100% e al cavo ROG Paracord, permettono uno scorrimento fluido e privo di attriti. Altre informazioni nella descrizione completa.

Le caratteristiche del mouse gaming ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Da listino ufficiale costerebbe 159,90 euro, ma grazie allo sconto del 36% che trovi oggi disponibile su Amazon lo puoi acquistare al prezzo finale di 101,90 euro, con un notevole risparmio. La colorazione è Bianco, visibile in queste immagini.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Mouse Gaming Ultraleggero da 54 g, Connettività 2,4 GHz, RF, Bluetooth, cablato, sensore 36K DPI, 5 pulsanti programmabili, ROG SpeedNova, Esport, FPS, Bianco

Nessun compromesso sull’affidabilità della transazione: vendita e spedizione del mouse gaming wireless ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition sono gestite dall’e-commerce con la consegna gratis. Approfittane e ordinalo adesso per poterlo mettere sulla tua scrivania già entro domani.

Pubblicato il 7 ago 2025

Davide Tommasi
7 ago 2025
