Addio a Windows 10: utente denuncia Microsoft

Un utente californiano (Lawrence Klein) ha denunciato Microsoft per la violazione di tre leggi, in quanto abbandonerà il supporto per Windows 10 obbligando all’acquisto di nuovi dispositivi perché quelli attuali non sono compatibili con Windows 11. Oltre ai costi, nella denuncia viene evidenziato il tentativo di monopolizzare il mercato dell’intelligenza artificiale.

Microsoft deve supportare Windows 10

Windows 11 è stata annunciato quasi quattro anni fa, ma solo recentemente ha superato Windows 10 (secondo Statcounter). Attualmente i rispettivi market share mondiali sono 53,51% e 42,88%. Il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2024. Gli utenti potranno ricevere un altro anno di aggiornamenti a determinate condizioni oppure pagare 30 dollari (le aziende pagheranno 61 dollari il primo anno, 122 dollari il secondo anno e 244 dollari il terzo anno).

Lawrence Klein possiede due notebook con Windows 10 che non potranno essere aggiornati a Windows 11. Ha quindi denunciato Microsoft per la violazione di tre leggi: Unfair Competition Law, False Advertising Law e Consumers Legal Remedies Act della California. Nella denuncia (PDF) viene evidenziato che circa 240 milioni di computer non hanno i requisiti hardware minimi per Windows 11. Gli utenti dovranno acquistare nuovi dispositivi o pagare per il supporto esteso.

Milioni di utenti che non acquisteranno un nuovo computer rischiano di subire attacchi informatici e quindi il furto di dati sensibili. Secondo Klein, la decisione di abbandonare Windows 10 è solo una strategia per forzare gli utenti ad acquistare prodotti con NPU in grado di eseguire le funzionalità AI di Windows 11.

L’obiettivo di Microsoft sarebbe quello di sfruttare la posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per ottenere una posizione dominante anche nel mercato dell’AI generativa. Ciò ostacolerà la concorrenza e ridurrà la scelta dei consumatori.

L’utente californiano chiede al giudice di emettere un’ingiunzione per imporre a Microsoft di fornire il supporto gratuito per Windows 10 finché il numero di dispositivi non scenderà sotto il 10% del totale. Le probabilità di vittoria in tribunale sono basse. In alternativa può seguire il consiglio di The Document Foundation: installare Linux.