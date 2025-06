Linux e LibreOffice per sostituire Windows 10

Microsoft interromperà il supporto per Windows 10 il 14 ottobre 2025. Dato che il passaggio a Windows 11 potrebbe essere molto costoso (soprattutto per le aziende), The Document Foundation suggerisce una valida alternativa sia al sistema operativo che a Microsoft 365, ovvero Linux in abbinamento a LibreOffice.

Software su vecchi PC a costo zero

Windows 11 ha requisiti hardware più stringenti di Windows 10, ma con alcuni “trucchi” può essere installata la versione 23H2. La più recente 24H2 richiede processori con supporto per le istruzioni SSE 4.2 e POPCNT, quindi non può essere installata sui PC più vecchi. A distanza di quasi 10 anni, Windows 10 è ancora il sistema operativo più diffuso proprio perché ci sono molte aziende che non hanno sostituito il “parco macchine”.

The Document Foundation sottolinea che il passaggio a Windows 11 non è solo un costo hardware. Aumentano anche la dipendenza da Microsoft e i costi per licenze e abbonamenti. L’utente ha inoltre meno controllo sui dati. Come indicato nella pagina della campagna “End of 10”, Windows 11 è pieno di pubblicità e spyware.

Invece di cambiare PC è possibile installare Linux, utilizzando una delle numerose distribuzioni gratuite. In questa pagina c’è un percorso guidato che permette di scegliere quella più adatta. Gli utenti riceveranno aggiornamenti, supporto a lungo termine e l’aiuto della community.

Insieme a Linux è possibile installare LibreOffice, una suite di produttività gratuita che può sostituire Microsoft 365. Supporta il formato standard ODF ed è compatibile con i formati proprietari di Microsoft (DOCX, XLSX e PPTX).

The Document Foundation consiglia di testare Linux e LibreOffice in una seconda partizione del disco e successivamente sostituire Windows 10 seguendo le istruzioni disponibili in questa pagina.