Windows 11 supera Windows 10 dopo quattro anni

Come previsto pochi giorni fa è arrivato il giorno tanto atteso da Microsoft. In base ai dati rilevati da Statcounter e riportati da Windows Central, Windows 11 è il sistema operativo desktop più utilizzato al mondo. Ha finalmente superato Windows 10 dopo un inseguimento durato quasi quattro anni.

Windows 10 perde il trono, ma esisterà ancora

Secondo Zac Bowden di Windows Central, il sorpasso è avvenuto il 4 luglio. Tre giorni fa, il market share di Windows 11 a livello mondiale era del 50,88%, mentre quello di Windows 10 era pari al 46,2%. In base ai dati rilevati da Statcounter (non affidabili al 100%, in quanto dipendono dalla metodologia di calcolo utilizzata), il divario è aumentato nei giorni successivi. Al momento, le quote di mercato sono 52% per Windows 11 e 44,59% per Windows 10.

Analizzando i dati storici si scopre che il nuovo sistema operativo, rilasciato il 5 ottobre 2021, aveva un market share inferiore al 10% nel 2022, del 28% nel 2023 e del 36% nel 2024. Come evidenzia Tom Warren di The Verge, Windows 11 era installato su oltre 400 milioni di dispositivi ad ottobre 2023, un numero che Windows 10 ha raggiunto in un anno.

La lenta adozione è dovuta principalmente ai requisiti hardware più stringenti rispetto al suo predecessore. Quelli di Windows 11 24H2 hanno tagliato fuori molti vecchi processori che non supportano le istruzioni SSE4.2 e POPCNT. Il sorpasso è stato ovviamente facilitato dall’imminente abbandono di Windows 10. Microsoft interromperà il supporto a partire dal 14 ottobre. In teoria si può ricevere un altro anno di aggiornamenti, ma devono essere rispettate specifiche condizioni.

Curiosamente, l’Italia è in controtendenza. Il market share di Windows 11 è diminuito dal 42,9% di giugno al 41,76% attuale. Quello di Windows 10 è aumentato dal 54,06% al 54,79%. Entro l’autunno arriverà Windows 11 25H2 con diverse novità, tra cui il restyling del menu Start.