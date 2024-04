Windows 11: novità in arrivo per per annunci e promozioni

La sezione con gli elementi consigliati nel menu Start di Windows 11 è un argomento particolarmente dibattuto tra gli utenti e anche la stessa Microsoft pare non essere particolarmente convinta in merito al come procedere per proporla nella maniera corretta, senza che risulti eccessivamente invasiva. Evidente dimostrazione di ciò sono i continui cambiamenti ad essa apportata, l’ultimo dei quali prevede la possibile aggiunta di un una nuova area denominata “Promozioni delle app” e di un nuovo pulsante chiamato “Elementi consigliati”.

Windows 11: nuova area “Promozioni delle app” e nuovo pulsante “Elementi consigliati”

Introdotta per la prima volta nella versione Windows 11 21H2, la sezione con gli elementi consigliati nel menu Start ha subito diverse modifiche nel tempo da parte di Microsoft, con l’intento da parte dell’azienda di cercare di migliorarla il più possibile, ma quanto emerso nelle scorse ore sembra andare nella direzione opposta.

Il colosso di Redmond pare infatti essere intenzionato a introdurre “Promozioni delle app” nel menu Start e un nuovo pulsante “Elementi consigliati” sulla barra delle applicazioni. Al momento non sono disponibili maggiori dettagli e soprattutto lo sviluppo non sembra essere ancora del tutto terminato, probabilmente perché Microsoft è attualmente indecisa sul da farsi.

Da tenere presente che nelle impostazioni di Windows 11 è disponibile una sezione apposita mediante la quale è possibile attivare o disattivare consigli per nuove app, suggerimenti, scorciatoie e così via. L’opzione è ora in fase di modifica in quanto aggiungerà anche “promozioni di app”.