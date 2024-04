Windows 11 e pannello di controllo: migrazione per i font

Il prossimo passo nel lento, ma inesorabile abbandono del pannello di controllo tradizionale da parte di Microsoft, proseguirà con un redirect: è quello che interesserà la gestione dei font su Windows 11. Sarà introdotto da un futuro aggiornamento del sistema operativo.

Font su Windows 11: addio al pannello di controllo tradizionale

Oggi, aprendo “Pannello di controllo”, “Aspetto e personalizzazione”, “Caratteri” ci si trova di fronte alla schermata mostrata dallo screenshot qui sotto. È quella che, da sempre, ha permesso agli utenti di consultare l’elenco completo dei caratteri installati nel PC, potendoli organizzare e vedendone un’anteprima.

Prossimamente, la sua apertura indirizzerà in automatico a “Impostazioni”, “Personalizzazione”, “Caratteri”, come visibile qui sotto. A renderlo noto è la sempre attenta redazione del sito Windows Latest, che nella finestra ha visto comparire un avviso. Eccolo in forma tradotta.

Attenzione: questa pagina è stata dal pannello di controllo dei caratteri. Per più impostazioni sui caratteri, visita la pagina Caratteri nell’applicazione Impostazioni.

Si tratta di un ulteriore step di quella che può essere definita come una migrazione graduale. Come scritto il mese scorso, lo stesso avverrà con le opzioni per la gestione della batteria.

Di fatto, l’utilità non cambia, anche se qualcuno potrebbe trovare questa interfaccia moderna meno comoda e, aggiungiamo, poco ottimizzata dal punto di vista di gestione dello spazio sullo schermo. Nulla che possa rovinare l’esperienza offerta dal sistema operativo, sia chiaro, ma sui display di piccole dimensioni (o con una risoluzione non troppo elevata) potrebbe generare un elenco molto lungo di font, poco comodo da scorrere.

Microsoft ha più volte preso in considerazione l’ipotesi di eliminare il vecchio pannello di controllo (fin dal 2020), salvo poi accantonare l’idea, ritenendone l’impiego troppo radicato nelle abitudini degli utenti.

Sappiamo anche (grazie a un post del solito PhantomOcean3) che la nuova app delle impostazioni in Windows 11 dovrebbe accogliere presto una pagina dedicata alle passkey.