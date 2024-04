Microsoft Store: prestazioni migliorate per tutti

Per la gioia di tutti gli appassionati utilizzatori di Windows ci sono ottime notizie per il Microsoft Store: il colosso di Redmond sta infatti rendendo disponibile un nuovo importante aggiornamento per l’app del suo store su Windows 11, il quale, pur non implementando alcuna nuova funzione, offre significativi miglioramenti delle prestazioni che contribuiscono a velocizzarne notevolmente l’utilizzo, molto più di quanto già fatto a ottobre dello scorso anno.

Microsoft Store: ora più veloce che mai!

Andando più in dettaglio, si tratta della versione 22403 dell’app Microsoft Store, che è stata rilasciata per i test nel programma Windows Insider all’inizio di questo mese e che è ora disponibile per tutti gli utenti nel canale stabile.

A detta di Rudy Huyn del team di Microsoft Store, nella versione 22403, gli utenti possono aspettarsi un caricamento della pagina delle app selezionate più veloce del 40% rispetto all’esperienza precedente. Inoltre, autorizzazioni e licenze sono state ottimizzate, in modo che il pulsante “Acquista” appaia fino al 50% più rapidamente. In generale, poi, c’è un’esperienza di avvio più fluida con una schermata iniziale rielaborata.

Per controllare quale versione dell’app Microsoft Store è in uso, è sufficiente avviare quest’ultima e fare clic sull’icona del proprio profilo nell’angolo in alto a destra, dopodiché occorre selezionare la voce “Impostazioni” e scorrere verso il basso fino alla sezione “Informazioni”. Da tenere presente che l’app Microsoft Store si aggiorna automaticamente in background, senza richiedere alcun intervento manuale, ma è anche possibile verificare la presenza di aggiornamenti personalmente, andando alla sezione “Libreria” e facendo clic sul pulsante “Controlla aggiornamenti”.