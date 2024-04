Riassunti con Gemini in Gmail e Google Chat

Gli abbonati a Google Workspace possono già sfruttare Gemini nella versione web di Gmail per generare riassunti. Ora la funzionalità è in arrivo anche su Android. Il lancio dovrebbe avvenire in concomitanza del Google I/O 2024. Una simile novità è prevista anche per Google Chat.

Riassunti delle email con Gemini

Il modello Gemini è già profondamente integrato con la suite di produttività (una delle funzionalità più usate è “Aiutami a scrivere” di Gmail e Documenti). La funzionalità che permette di generare riassunti era stata scoperta nel codice della versione 2024.03.31.621006929 di Gmail per Android. Ora è noto quando dovrebbe essere accessibile la versione stabile.

L’attivazione è prevista con la versione 2024.04.21.626860299 (quella attuale è 2024.04.14.625469418). Per il rollout generale si dovrà probabilmente attendere il Google I/O 2024 del 14 maggio. Dopo aver aperto un’email, gli utenti vedranno il pulsante “Riassumi questa email” sotto il campo Oggetto. Grazie a Gemini verrà generato un riassunto del contenuto tramite elenco puntato.

Nella scheda del riassunto ci sono tre pulsanti (copia, pollice su e pollici giù). Gli ultimi due servono per ricevere feedback positivi o negativi dagli utenti. Non è noto però se la funzionalità sarà riservata agli abbonati Workspace o potrà essere utilizzata da tutti.

Una simile funzionalità è già disponibile per le conversazioni in Google Chat. Nel codice dell’app per Android è stata scoperta una versione aggiornata che consentirà di ottenere riassunti on-demand, scegliendo la conversazione con una gesture “long press”. Google avviserà che il risultato potrebbe essere poco soddisfacente e gli utenti potranno inviare feedback.