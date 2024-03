Come usare Google Gemini in Gmail dall'Italia

Google sta portando l’intelligenza artificiale di Gemini ovunque, anche nella casella di Gmail, per semplificare e velocizzare la scrittura o l’elaborazione dei messaggi. Purtroppo, l’Italia ancora non rientra tra i paesi nei quali la funzionalità risulta disponibile per tutti. C’è comunque un modo per sfruttare l’IA generativa nel servizio di posta elettronica dal nostro paese ed è quello che passa dall’impiego di NordVPN (oggi in forte sconto).

L’IA di Gemini in Gmail, anche in Italia: come fare

Tutto ciò che bisogna fare per veder comparire l’icona di questa caratteristica in Gmail (mostrata nello screenshot qui sotto) è connettersi a uno dei server messi a disposizione dalla Virtual Private Network, scegliendo tra quelli dei territori in cui è già attiva, ad esempio gli Stati Uniti. Successivamente, è necessario impostare l’inglese come lingua predefinita (attraverso le impostazioni). Fatto ciò, un click permetterà di accedere a Help me write.

Come si può intuire, Help me write è la funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per la creazione o l’elaborazione di un testo. Per farne uso è sufficiente indicare un prompt ovvero la descrizione di ciò che si vuol ottenere.

La lingua da utilizzare è l’inglese. In caso di difficoltà è possibile affidarsi a uno dei tanti traduttori gratuiti online (anche quello di Google). Ad esempio, Scrivi un’email per prenotare una stanza nel prossimo fine settimana, per due persone, se possibile con check-in in tarda mattinata diventa Write an email to book a room next weekend, for two people, if possible with late morning check-in .

Tutto qui, non serve altro: l’IA si occuperà della stesura di un testo chiaro e comprensibile, così da trasmettere esattamente il messaggio voluto. Ovviamente, prima dell’invio è possibile modificarlo a piacimento, intervenendo dove necessario. Se il risultato non soddisfa, con il pulsante “Recreate” si ripete l’operazione. All’occorrenza, attraverso l’opzione “Refine” è invece possibile imporre un tono più formale, accorciarlo oppure allungarlo.

Non c’è solo l’accesso a Gemini in Gmail tra i vantaggi offerti da NordVPN (oggi in forte sconto). Il servizio di Virtual Private Network mette a disposizione una suite completa di strumenti per la tutela della privacy e per la protezione dei dati, con oltre 6.000 server distribuiti in tutto il mondo, il blocco dei malware, delle pubblicità e del tracciamento e molto altro ancora. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.