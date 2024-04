Gmail: riassunti con Gemini in arrivo su Android

Per Gmail per Android ci sono interessanti novità in dirittura d’arrivo, o almeno così pare in base alle ultime notizie pervenute. L’app dovrebbe infatti ricevere un aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale per permettere agli utenti di ottenere riassunti delle email con testi particolarmente lunghi.

Gmail: riassunti AI su Android

Più precisamente, nell’app Gmail per Android è stato individuato un nuovo pulsante denominato “Riassumi questa email” nascosto nel menu a tre punti delle email thread, ma al momento non è ancora attivo.

Presumibilmente, quanto il pulsante potrà essere effettivamente usato, una volta premuto farà comparire una finestra pop-up nella parte inferiore dello schermo con un riepilogo dell’email in elenco puntato, similmente alla funzione già proposta per la versione Web di Gmail, anche se il pannello laterale sarebbe sostituito dal pop-up.

La funzionalità in questione si baserebbe su Gemini AI, l’LLM di Google, che è iniziata a a diventare disponibile nella versione Web di Gmail in alcuni mercati, principalmente per gli utenti della suite Gemini for Workspace.

Attenendosi a quanto riportato sulla pagina di supporto di Google, la funzione di riassunto attualmente funziona solo per email con più di due risposte ed è pensata principalmente per l’utilizzo aziendale. Il nuovo pulsante nell’app per Android, però, sembra essere concepito per la fruizione da parte di chiunque.

Da notare che oltre al nuovo pulsante per creare riassunti delle email, è stata individuata pure la voce “Gemini” nel menu sulla barra superiore dell’app. Al momento, non ha alcuna funzione e se selezionata fa comparire solo un foglio bianco con il logo e il testo di Gemini.