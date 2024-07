WhatsApp: arriva la traduzione automatica dei messaggi

Dopo l’aggiunta della nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato, WhatsApp sta lavorando per implementare una nuova funzione che andrà a cambiare in maniera radicale il modo modo di comunicare degli utenti, abbattendo i confini linguistici: la traduzione automatica dei messaggi.

WhatsApp: traduzione automatica delle chat

La fature è attualmente ancora in fase di sviluppo, pertanto non è disponibile su larga scala. È stata infatti scoperta nell’ultima versione dell’app per Android, quella siglata come 2.24.15.12, dal team di WaBetaInfo, sempre pronto ad individuare tutte le ultime novità della celebre piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Stando a quanto sino ad ora emerso, una volta effettivamente implementata, la funzione consentirà agli utenti di tradurre automaticamente i messaggi ricevuti in una lingua diversa dalla propria.

Più precisamente, una volta scelta la lingua di destinazione, WhatsApp chiederà di scaricare il relativo pacchetto di traduzione, dopodiché sarà possibile selezionare un singolo messaggio e tradurlo manualmente e impostare la traduzione automatica per tutti i messaggi futuri.

Inoltre, una volta tradotto un dato messaggio, questo verrà visualizzato all’interno della chat con un’etichetta che ne indica la traduzione, al fine di evitare confusioni e assicurare una comunicazione chiara tra gli utenti.

Un’altra cosa emersa è che le traduzioni vengono effettuate direttamente sul dispositivo, andando a preservare la crittografia end-to-end e la privacy dei messaggi.

Al momento del lancio su larga scala, verrà garantito il supporto alle lingue più diffuse come Inglese, Arabo, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo e Hindi, ma ulteriori lingue potrebbero essere aggiunte in un secondo momento. L’Italiano, purtroppo, non sembra essere tra i primi idiomi a venire implementati.