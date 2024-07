WhatsApp: nuova interfaccia degli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta rilasciando una nuova funzionalità che consente di visualizzare un’anteprima degli aggiornamenti di stato direttamente accanto alla foto del profilo. In questo modo gli utenti potranno avere un’idea più chiara del contenuto degli aggiornamenti pubblicati dai propri contatti, senza doverli aprire per forza.

Si tratta di un cambiamento che migliora l’esperienza d’uso e rende più informativa la sezione degli aggiornamenti di stato, offrendo da subito maggiori dettagli. La novità è attualmente in fase di rollout e sarà presto disponibile per tutti gli utenti.

Un’Interfaccia riprogettata per una migliore esperienza utente

La nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato si presenta simile a quella disponibile su WhatsApp per iOS. In precedenza, il menu di overflow includeva numerose azioni, come chiamare il contatto o inviare un messaggio, che potevano risultare superflue durante la visualizzazione di un aggiornamento di stato. Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto un’interfaccia migliorata con un menu di overflow che ora offre solo le opzioni essenziali, tra cui il muting o la segnalazione dell’aggiornamento di stato e la visualizzazione delle informazioni del contatto per ulteriori azioni.

Oltre al consueto gesto di scorrimento verso il basso per chiudere la visualizzazione degli aggiornamenti di stato, WhatsApp ha introdotto un nuovo pulsante dedicato per chiudere la schermata. Questa funzione offre agli utenti una maggiore flessibilità e controllo sulla navigazione, rendendo più comodo il processo di chiusura della sezione.

WhatsApp ha ridisegnato l’interfaccia dedicata alla creazione e visualizzazione degli aggiornamenti di stato con l’obiettivo di renderla più intuitiva e pulita. Il menu di overflow è stato alleggerito, lasciando solo le opzioni essenziali. In questo modo l’attenzione può concentrarsi sul contenuto degli stati, senza elementi di disturbo.

Disponibilità per i beta tester

Come scoperto da WABetaInfo, la nuova interfaccia per gli aggiornamenti di stato è attualmente disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Nelle prossime settimane, si prevede che la nuova interfaccia sarà resa disponibile per un numero ancora maggiore di utenti.

La nuova interfaccia risulta più minimale e consente di fruire degli aggiornamenti in modo più diretto e piacevole. Eliminando le funzionalità secondarie, WhatsApp semplifica l’esperienza d’uso e la rende più coinvolgente.