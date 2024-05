WhatsApp: arrivano gli aggiornamenti di stato vocali di un minuto

WhatsApp ha appena introdotto una novità che farà felici gli amanti dei messaggi vocali. La piattaforma, infatti, ha deciso di estendere il limite di tempo per le note vocali condivise negli stati, passando da 30 secondi a ben un minuto. La funzione delle note vocali negli stati WhatsApp è stata lanciata 2 anni fa e questa modifica è sicuramente una piacevole sorpresa per chi ama esprimersi attraverso la voce.

In questo modo, infatti, sarà possibile registrare messaggi più completi e articolati senza doverli spezzettare in più parti. Addio quindi ai fastidiosi tagli e ai pensieri interrotti. D’ora in avanti, la condivisione delle proprie idee sarà più fluida e naturale.

Gli stati vocali su WhatsApp

Gli stati vocali, noti anche come note vocali negli stati, sono brevi registrazioni audio che gli utenti possono inviare per condividere con i propri contatti pensieri, emozioni o aneddoti. Fino a poco tempo fa, queste note erano limitate a soli 30 secondi, costringendo spesso gli utenti a dividere i propri messaggi in più parti per raccontare una storia o esprimere un concetto nella sua interezza.

Grazie all’aggiornamento introdotto da WhatsApp, questo limite è stato portato a un minuto, offrendo agli utenti una maggiore libertà espressiva e la possibilità di catturare i propri pensieri senza sacrificare la ricchezza del contenuto.

Sebbene WhatsApp non sia stato il primo a introdurre la funzione degli stati, con piattaforme come Instagram e Snapchat che offrono strumenti a volte persino più avanzati, è evidente che l’applicazione di messaggistica stia lavorando per migliorare costantemente la propria offerta e stare al passo con le tendenze del settore.

Disponibilità dell’aggiornamento

Come riportato dai beninformati di WABetaInfo, l’estensione del limite di tempo per gli stati vocali è attualmente in fase di roll-out e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. La nuova funzionalità è stata individuata nelle versioni beta 24.10.10.74 per iOS e 2.24.7.6 per Android.

Chi ha installato l’ultimo aggiornamento dell’app sul proprio dispositivo e non vede ancora l’opzione per registrare stati vocali più lunghi, non ha motivo di preoccuparsi: l’aggiornamento viene rilasciato gradualmente e dovrebbe essere disponibile per tutti entro pochi giorni.

Da notare: per ascoltare gli stati vocali superiori a 30 secondi, anche i propri contatti dovranno aver aggiornato WhatsApp all’ultima versione. Ciò vuol dire che, se si invia un messaggio vocale di un minuto a un contatto che non ha ancora effettuato l’aggiornamento, quest’ultimo potrà ascoltare solo i primi 30 secondi.