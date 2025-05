Apple Safari: ricerca AI al posto di Google Search?

Durante la sua testimonianza al processo sui rimedi che dovrebbero essere imposti a Google, Eddy Cue (Vice Presidente dei servizi di Apple) ha fatto alcune interessanti dichiarazioni. Il dirigente ha svelato che l’azienda di Cupertino punterà maggiormente sulla ricerca AI. Google Search in Safari potrebbe essere sostituito dai servizi di intelligenza artificiale generativa, in quanto gli utenti usano sempre più i chatbot.

Apple vuole salvare l’accordo con Google

Uno dei rimedi proposti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è l’annullamento dei contratti sottoscritti da Google con produttori, software house e operatori telefonici. Apple ha ricevuto circa 20 miliardi di dollari nel 2022 per impostare Search come motore di ricerca predefinito in Safari.

Durante la sua testimonianza, Eddy Cue ha dichiarato che sono state già avviate discussioni con Anthropic, OpenAI e Perplexity per integrare eventualmente le rispettive tecnologie AI in Safari. Il dirigente ha aggiunto che, per la prima volta in 22 anni, le ricerche tramite Google sono diminuite ad aprile. Sempre più utenti usano i chatbot per cercare informazioni. L’azienda di Mountain View ha invece comunicato che le query sono aumentate. In seguito all’affermazione di Cue, le azioni di Google sono crollate nel 7,3%.

Il dirigente ha tuttavia sottolineato che, al momento, le funzionalità di ricerca AI non offrono un’elevata qualità. Se Apple deciderà di aggiungerle a Safari non verranno impostate come predefinite. L’obiettivo di Apple è dimostrare che le tecnologie di ricerca AI di altre aziende potrebbero fare concorrenza a Google Search. Non è necessario quindi imporre l’annullamento dell’accordo perché il monopolio non esisterà più tra qualche anno.