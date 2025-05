WhatsApp: sfondi per le chat generati da AI

Come frutto dell’integrazione tra WhatsApp e le tecnologie di Meta AI, la nota piattaforma di messaggistica sta ora lavorando a una nuova funzione, denominata “AI-powered chat wallpapers”, la quale consente agli utenti di generare sfondi per le chat sfruttando l’intelligenza artificiale.

WhatsApp: sfondi per le chat con l’intelligenza artificiale

Andando maggiormente in dettaglio, la funzione, accessibile dalle impostazioni di WhatsApp relative ai temi delle chat, permette agli utenti di decidere se generare uno sfondo AI per tutte le conversazioni o per un singolo contatto con un ampio livello di personalizzazione.

Successivamente, vengono mostrati una serie di sfondi generati automaticamente da Meta AI come suggerimenti iniziali, ma è possibile creare di nuovi a partire da un prompt testuale che descrive il concetto e le varianti proposte possono essere sfogliate, selezionate o rielaborate e affinate ulteriormente.

Questo approccio iterativo garantisce che il risultato finale corrisponda esattamente alla visione creativa dell’utente, poiché ogni passaggio consente una maggiore personalizzazione e messa a punto dell’immagine generata.

Generare uno sfondo con l’intelligenza artificiale torna particolarmente utile per coloro che desiderano un design personalizzato per le proprie chat che migliori la loro esperienza di messaggistica e non sono soddisfatti di quanto offerto di default.

Da tenere presente che la novità è stata individuata nell’ultima Beta per Android, precisamente la versione 2.25.15.7, che è disponibile attraverso il Google Play Beta Program, ma non è ancora attiva per i tester. La feature è infatti attualmente in fase di sviluppo e sarà resa disponibile in un aggiornamento che verrà rilasciato in un secondo momento.