Microsoft Store: più veloce su Windows 11 e Windows 10

Per la gioia di tutti gli utilizzatori di Windows 11 e di Windows 10, d’ora in avanti il Microsoft Store, la cui versione Web è stata recentemente rivisitata, sarà molto più veloce. Un ingegnerie di Microsoft ha infatti posto l’accento sulla questione, informato che con l’ultimo aggiornamento che lo store ha ricevuto, disponibile per tutti gli utenti nel canale stabile, l’app diventa decisamente più scattante.

Microsoft Store: avvio in soli 2 secondi

Andando più in dettaglio, Daniel, ingegnerie del team addetto al Microsoft Store, ha informato, mediante la condivisone di un apposito post su X, che con l’ultima relase dell’app, la 22309, il negozio di applicazioni e giochi di Microsoft per gli ultimi sistemi operativi della stessa azienda adesso consente un avvio in soli 2 secondi rispetto ai precedenti 7 secondi, con tanto di animazione dimostrativa al seguito.

Questo aggiornamento conferma indiscutibilmente la volontà del colosso di Redmond di ascoltare i feedback degli utenti tramite il programma Windows Insider e di voler migliorare continuamente i suoi prodotti.

Da tenere presente che il Microsoft Store si aggiorna in maniera automatica su Windows. Tuttavia è possibile forzare l’ultimo aggiornamento avviando l’applicazione, facendo clic sulla voce Libreria e premendo il pulsante Verifica aggiornamento. Per controllare la versione in essere, invece, bisogna fare clic sull’icona del profilo nell’angolo in alto a destra della relativa finestra, selezionare la voce Impostazioni e scorrere verso il basso fino alla sezione Informazioni.

Unitamente alla novità in questione, il colosso di Redmond sta attualmente lavorando anche su altre funzionalità utili a migliorare la fruizione del suo store, come ad esempio i giochi istantanei.