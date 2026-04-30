Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale

Non bisognerà aspettare molto per il Prime Day 2026: Amazon ha annunciato che l’evento andrà in scena a giugno. Ancora non si conosce la data precisa, ma ora sappiamo che sarà un appuntamento anticipato rispetto a quanto visto negli anni scorsi, sempre in programma nella prima metà di luglio.
Appuntamento a giugno con il Prime Day
Come da tradizione, l’accesso alle offerte sarà riservato in esclusiva a chi avrà un abbonamento Prime attivo.
… in aggiornamento
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Fonte: Amazon
Pubblicato il 30 apr 2026
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