 Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale
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Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale

Amazon ha comunicato che l'evento Prime Day 2026 andrà in scena a giugno, in anticipo rispetto a quanto visto negli anni precedenti.
Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale
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Amazon ha comunicato che l'evento Prime Day 2026 andrà in scena a giugno, in anticipo rispetto a quanto visto negli anni precedenti.
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Non bisognerà aspettare molto per il Prime Day 2026: Amazon ha annunciato che l’evento andrà in scena a giugno. Ancora non si conosce la data precisa, ma ora sappiamo che sarà un appuntamento anticipato rispetto a quanto visto negli anni scorsi, sempre in programma nella prima metà di luglio.

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Appuntamento a giugno con il Prime Day

Come da tradizione, l’accesso alle offerte sarà riservato in esclusiva a chi avrà un abbonamento Prime attivo.

… in aggiornamento

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Fonte: Amazon

Pubblicato il 30 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
30 apr 2026
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