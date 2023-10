Microsoft Store: disponibile la nuova versione web

L’azienda di Redmond continua ad aggiornare lo store integrato in Windows 11, ma le novità più recenti sono al momento accessibile solo agli Insider che installano le build preliminari del sistema operativo. Tutti gli utenti possono invece utilizzare la nuova versione web del Microsoft Store. L’interfaccia è stata aggiornata per semplificare la ricerca delle app.

Un ingegnere di Microsoft (Judah Gabriel) ha spiegato su X che è stato eliminato il vecchio codice scritto in React, una libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente. Al suo posto sono stati usati vari componenti web: Lit, Shoelace, Vite e template PWA (Progressive Web App). Il backend è stato invece scritto in linguaggio C# ASPNET.

Hey! Today we released the new https://t.co/g2dIFhnDWG – app store for Windows. 🎉 Proud of this work!

It's built with web components, using @buildWithLit, @shoelace_style, @vite_js, @pwabuilder's PWA template, App Tools router, running on C# ASPNET backend. 😎

