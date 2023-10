Windows 11 KB5030310: Esplora file lento e altri bug

L’aggiornamento KB5030310 per Windows 11 22H2 ha introdotto numerose funzionalità, ma anche troppi bug. Molti utenti hanno infatti segnalato vari problemi di prestazioni e compatibilità. La maggioranza di essi riguarda il nuovo Esplora file, diventato più lento della precedente versione.

Esplora file è un disastro

L’eccessiva lentezza del nuovo Esplora file era stata già evidenziata dagli utenti iscritti al programma Insider che hanno testato le build preliminari del sistema operativo. Purtroppo Microsoft non ha corretto tutti i bug prima del rilascio dell’aggiornamento KB5030310.

Il nuovo Esplora file è nettamente più lento della versione precedente, sia all’avvio che durante l’esecuzione delle varie operazioni e consuma più RAM. Alcuni utenti hanno inoltre evidenziato che non funziona più l’ordinamento dei file di OneDrive in base alla data di modifica e che le icone in Accesso rapido sono più piccole.

Un altro fastidioso bug riguarda la casella di ricerca nella barra delle applicazioni. Se l’utente sceglie di visualizzare l’icona e l’etichetta “Cerca“, la lente di ingrandimento viene mostrata come la lettera C. Il problema è sicuramente dovuto alla sovrapposizione del testo sull’icona.

Altri problemi sono il reset dei profili performance di AMD Drivers Software 23.9.3 dopo ogni riavvio e la comparsa di un schermo nero (è visibile solo il puntatore del mouse). Infine, gli utenti hanno segnalato diversi bug in Windows Copilot, ma erano preventivabili essendo una versione preliminare (disponibile solo in alcuni paesi).

Al momento, l’unica soluzione è rimuovere l’aggiornamento KB5030310, sperando che Microsoft risolva i numerosi bug prima del rilascio dell’update cumulativo del 10 ottobre.