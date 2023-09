Windows 11, Moment 4: KB5030310 anticipa 23H2

Tutto come da programma: Microsoft ha dato il via al rilascio di un aggiornamento cumulativo opzionale per Windows 11, etichettato come KB5030310 (o Moment 4). Porta il sistema operativo alla build 22621.2361 e, pur essendo ancora basato sulla versione 22H2, introduce le nuove funzionalità che troveranno posto nella 23H2 in arrivo prima di fine anno. Vediamo come scaricare e installare il pacchetto sul proprio PC, così da poter mettere subito alla prova le caratteristiche che porta con sé.

Per dare il via alla procedura è sufficiente aprire l’utility Windows Update e fare click su “Scarica e installa”. Si consiglia di non farlo durante la giornata lavorativa: l’operazione richiede banda, tempo e risorse. Al termine sarà necessario un riavvio. In alternativa, è possibile fare riferimento all’Update Catalog per la modalità manuale.

Si ricorda inoltre che, per abilitare in anteprima le nuove funzionalità incluse nella versione 23H2, è necessario abilitare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”, sempre all’interno di Windows Update.

Le novità di Moment 4 anticipano 23H2

Alcune delle novità, ad esempio Copilot, non saranno comunque disponibili fin da subito a livello globale e per tutti gli utenti.

Copilot in Windows inizierà a essere distribuito sotto forma di anteprima in alcuni mercati selezionati nel mondo, come parte del nostro ultimo aggiornamento di Windows 11. I territori scelti inizialmente per l’anteprima di Copilot in Windows includono il Nord America e alcune parti di Asia e Sud America. È nostra intenzione aggiungerne altri nel tempo.

Altre funzionalità inedite interessano Paint (anch’esso potenziato dall’intelligenza artificiale, in arrivo per tutti entro le prossime settimane), la componente Esplora file che evolve ulteriormente, l’editor video di Clipchamp, lo strumento per la cattura degli screenshot, l’applicazione Foto e l’utility per eseguire i backup.

Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato della scorsa settimana. Inoltre, Microsoft ha pubblicato un post sul blog ufficiale in cui passa in rassegna le principali novità introdotte dall’aggiornamento.