Windows 11 22H2: inizia il rollout di Moment 4

Microsoft ha annunciato l’avvio del rollout dell’aggiornamento KB5030310 (noto come Moment 4) di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Si tratta del corposo update che include Windows Copilot, il nuovo Esplora file e altre novità svelate il 21 settembre.

Nuove funzionalità in arrivo per tutti

Le nuove funzionalità saranno disponibili per tutti a partire dal 26 settembre, ma i più impazienti possono testare le novità partecipando al programma Windows Insider ed effettuando l’iscrizione al canale Release Preview. Verrà quindi installato il pacchetto KB5030310 che porta la build di Windows 11 22H2 a 22621.2361.

Microsoft spiega che le funzionalità verranno distribuite gradualmente. L’obiettivo è ricevere i feedback e correggere eventuali bug prima del rollut globale del 26 settembre. L’elenco completo delle novità può essere letto in questa presentazione PowerPoint. L’update aggiungerà anche il supporto per le passkey (creazione, uso e gestione).

Gli Insider devono attivare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili” in Windows Update. Verrà così installato il componente “Aggiornamento della configurazione di Windows” (KB5030509) necessario per sfruttare la tecnologia Controlled Feature Rollouts (CFR) che permette la distribuzione graduale degli update.

Microsoft ha rilasciato anche la build 23550 per il canale Dev. La novità principale è l’uso dell’accesso vocale durante la configurazione iniziale di Windows 11, nota come OOBE (out of box experience). Serve la connessione ad Internet per scaricare il pacchetto della lingua.

Questa build include anche l’ultima versione del Windows Subsystem for Linux (WSL) e fix per Esplora file, Gestione attività, menu Start e ricerca nella barra delle applicazioni.