Windows 11 23H2 dietro l'angolo: l'uscita è vicina

Manca davvero poco al debutto della nuova feature release Windows 11 23H2. Microsoft ha dato il via al rollout di una nuova versione per l’utility “Aggiornamento della configurazione di Windows” (“Windows configuration update” in inglese), come visibile nello screenshot allegato qui sotto, inclusa nel piccolo update a cui è stato attribuito il nome in codice KB5030509.

Sta per arrivare Windows 11 23H2

Non si tratta di un aggiornamento contenente miglioramenti o novità particolari, ma che apporta una modifica all’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”. Quest’ultima è direttamente collegata alla tecnologia Controlled Feature Rollouts impiegata da qualche tempo dal gruppo di Redmond, nella distribuzione degli update dedicati al sistema operativo e al browser Edge.

Abilitandola, l’utente accetta di ricevere i nuovi update non appena possibile. In caso contrario, dovrà attendere il mese successivo. Così facendo, Microsoft può contare su un rollout graduale e raccogliere i feedback necessari per intervenire, eventualmente, sui problemi emersi.

Stando a quanto affermato dalla redazione del sito Windows Latest (la fonte è al link a fondo articolo), sulla base di un documento interno visionato, questo approccio già sperimentato nei mesi scorsi in occasione del rilascio del pacchetto Moment 3 è ora adottato dalla software house anche per la transizione a 23H2.

Dunque, qual è la data di uscita? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i rumor puntano a un annuncio che dovrebbe andare in scena questa settimana, più precisamente giovedì 21 settembre, in occasione di un evento organizzato da Microsoft a New York City. Dopodiché, la distribuzione vera e propria potrebbe prendere nel mese di ottobre per coloro che avranno scelto di riceverla subito, a novembre invece per tutti gli altri.

Tra le novità introdotte, alcune riguarderanno la componente Esplora file destinata ad accogliere la sezione Galleria. Per un riepilogo esaustivo delle altre rimandiamo a un articolo dedicato su queste pagine.