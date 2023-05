Windows 11: disponibile update "Moment 3", tutte le novità

Alcune delle numerose novità per Windows 11 svelate nel contesto dell’evento Build 2023 tenuto da Microsoft poche giornate addietro finalmente arrivano sul sistema operativo per essere utilizzabili da tutti gli utenti. Giusto il giorno dopo la distribuzione di un update facoltativo che risolve i problemi di alcune stampanti, sul detto OS arriva l’aggiornamento KB5026446, noto anche come “Moment 3”. Si tratta di un’anteprima molto succosa in vista del Patch Tuesday di giugno 2023.

Windows 11 riceve Moment 3

L’update dal codice identificativo KB5026446 dovrebbe essere facoltativo, essendo una patch di anteprima; tuttavia, la società di Redmond lo sta spingendo tramite download e installazione automatici. Non serve nemmeno verificare la presenza di nuovi update: il sistema lo scarica appena risulta disponibile per Windows 11 22H2, lanciando così nuove funzionalità e implementando un totale di 22 modifiche e correzioni.

Tra le feature chiave figurano i badge degli account sul menu Start, l’espansione del supporto al chip di sicurezza Microsoft Pluton su sistemi AMD, novità per l’accessibilità dei contenuti audio e l’introduzione dello standard Bluetooth Low Energy Audio grazie alla partnership con Samsung Galaxy e Intel. Non mancano poi fix per la riproduzione audio, il già citato fix per un problema delle stampanti multifunzioni, la risoluzione di bug riguardanti le tastiere touchscreen e altre piccole correzioni per problemi tecnici minori.

Per accedere all’intero pacchetto di novità bisogna però procedere con il cosiddetto “aggiornamento della configurazione di Windows”: una volta scaricato automaticamente KB5026446, Windows 11 richiede l’abilitazione tramite Impostazioni > Windows Update dell’impostazione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”.

Nel corso dei prossimi giorni, peraltro, dovrebbe anche arrivare il supporto nativo a file RAR e ZIP grazie al progetto open source Libarchive.