Build 2023: le novità annunciate per Windows 11

C’è anche Windows 11 tra i protagonisti di Build 2023 e non avrebbe potuto essere altrimenti. In occasione dell’evento, Microsoft ha svelato le novità che debutteranno a breve nel sistema operativo. Il focus è anzitutto sulla privacy e sulla sicurezza, ma non manca (ovviamente) un cenno alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Windows 11: le novità annunciate all’evento Build 2023

Partiamo dalla tutela di dati e informazioni. Un’importazione inedita permetterà di bloccare (o comunque gestire in modo più preciso) l’accesso a al sensore di presenza da parte delle applicazioni installate. Ancora, se la connessione transita attraverso il server di una VPN conosciuta, questo sarà reso noto visivamente con l’introduzione di un’icona dedicata sulla barra delle applicazioni, proprio come quella visibile qui sotto.

Il gruppo di Redmond annuncia un ampliamento della partnership che lo lega ai produttori impegnati sul fronte PC, portando alla disponibilità del processore Microsoft Pluton nella nuova serie Phoenix di AMD.

Ancora, a partire da giugno, quando Windows 11 necessita dell’intervento dell’utente per mettere al sicuro le informazioni, verrà mostrato un alert dedicato all’interno del menu Start.

Sul fronte dell’accessibilità, le live caption introdotte lo scorso anno risultano ora disponibili per 10 nuove lingue, incluso l’italiano, come già svelato da una delle build di anteprima rilasciate nei mesi scorsi.

All’elenco delle novità per Windows 11 si aggiungono poi il debutto di e Bluetooth Low Energy Audio (in collaborazione con Samsung e Intel per la trasmissione audio wireless con bassi consumi energetici), ulteriori ritocchi al layout degli widget e la funzionalità Windows 365 Boot che permetterà di effettuare il login automatico al PC sul cloud all’accensione.

Sul fronte IA, è stato annunciato l’arrivo di Windows Copilot. Come si può intuire già dal nome, porta l’interazione con Bing Chat sul desktop, per consentire agli utenti di sottoporre domande o richieste al chatbot e di ottenere risposte o aiuti in tempo reale, senza dover aprire altri applicativi o cercare online. Sarà in fase di test da giugno.

La sezione AI Hub per lo store ufficiale

Tutto questo senza dimenticare un upgrade per il sistema Autopatch (lanciato lo scorso anno) attraverso cui le organizzazioni possono gestire il rilascio degli aggiornamenti e l’implementazione dell’intelligenza artificiale nello store ufficiale con il lancio di un e AI Hub dedicato. Quest’ultimo è una sezione curata che propone soluzioni IA di qualità elevata, che possono migliorare la produttività o stimolare la creatività.

Questa è solo una sintesi di quanto annunciato da Microsoft per Windows 11 in occasione dell’evento Build 2023. Ci sarà occasione per passare in rassegna tutti i dettagli delle singole novità non appena disponibili o sottoposte a una fase di test.