Windows 11: in arrivo supporto nativo a file RAR e ZIP

Uno degli alleati più fedeli degli utenti Windows è sempre stato WinRAR, accompagnato o sostituito altrimenti da 7Zip. Si tratta di applicazioni estremamente utili che permettono di rendere una serie di file più compatti contenendoli all’interno di un archivio dedicato; una volta estratti dall’archivio, tornano dunque alla loro dimensione originale. Ebbene, a breve potremo dire addio a tali programmi per PC desktop e laptop in quanto Microsoft ha confermato l’arrivo del supporto nativo su Windows 11.

Windows 11 supporta nativamente RAR e ZIP

I due formati citati diventeranno parte del portfolio con supporto ufficiale da parte del sistema operativo per computer per eccellenza. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato questa novità durante l’evento Build 2023, confermando che possibilmente già da oggi, mercoledì 24 maggio 2023, Windows 11 inizierà a ricevere un corposo aggiornamento per supportare nativamente i file RAR, TAR, ZIP e GZ, sfruttando il progetto open source Libarchive.

Al contempo, la compressione degli archivi su Windows 11 diventerà più rapida.

Il vantaggio è evidente: senza la necessità di installare tool di terze parti, il peso dei programmi installati sul dispositivo in utilizzo cala, e permette a chiunque di iniziare a usare Windows 11 senza dover scaricare una notevole quantità di app. Per WinRAR si tratta di un addio storico, dunque: gli utenti più affezionati – o che apprezzano la serie di feature aggiuntive proposte dall’app – probabilmente la terranno installata e continueranno a considerarla come prima scelta. Gli utenti più “casual”, invece, potrebbero basarsi sulle funzionalità standard evitando l’uso di un software aggiuntivo.

Come anticipato sopra, il supporto nativo dovrebbe arrivare in queste ore, ma molto probabilmente si tradurrà in un rilascio graduale destinato ad avvenire nel corso delle prossime settimane.