Windows 11: nuovo update risolve problemi stampanti

Nella stessa giornata in cui si parla dell’arrivo del supporto nativo ai file RAR e ZIP, Windows 11 sta ricevendo un aggiornamento cumulativo opzionale per la versione 21H2 del sistema operativo, noto altrimenti con il codice KB5026436 e focalizzato sulla risoluzione di problemi legati al comparto audio e alle stampanti, notati con l’ultimo Patch Tuesday di maggio 2023 e destinati ad arrivare infine con il Patch Tuesday di giugno 2023.

Microsoft risolve problemi stampanti Windows 11

Come riportato da Bleeping Computer, l’update in questione rilasciato dal gigante di Redmond nel corso di queste ore mira a risolvere in primis il problema del collegamento automatico di alcune stampanti alla rete Wi-Fi, il che compromette sia il completamento del processo di installazione del dispositivo, sia l’uso wireless della stampante da dispositivi mobili e altri PC.

L’aggiornamento KB5026436 risolve poi anche un problema di riproduzione audio che si verifica solo su dispositivi dotati di processori specifici, e un problema Message Block (SMB) che impedisce agli utenti di accedere alle cartelle condivise a causa di “Risorse di memoria insufficienti” o “Risorse di sistema insufficienti”. Non mancano poi bug fix minori aggiuntivi, relativi Azure Virtual Desktop, Azure Active Directory, Windows Firewall e l’inserimento di password quando si usa un account con Smart Card.

Tutte queste novità verranno comunque introdotte stabilmente con la patch mensile obbligatoria in arrivo su Windows 11 nel mese di giugno 2023. In tale contesto, con ogni probabilità, i fix di sicurezza e relativi a bug di vario genere saranno di più.