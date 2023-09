Windows 11: installazione forzata della versione 22H2

Microsoft ha ricordato all’inizio di luglio che il supporto per Windows 11 21H2 terminerà il prossimo 10 ottobre. L’azienda di Redmond ha ora pubblicato un nuovo promemoria per gli utenti, comunicando che verrà forzato l’aggiornamento a Windows 11 22H2 (o forse a Windows 11 23H2).

Windows 11 22H2 obbligatorio

Windows 11 21H2 è la versione originale del sistema operativo rilasciata il 4 ottobre 2021. Il supporto per le edizioni Home e Pro dura 24 mesi, quindi Microsoft interromperà il supporto per Windows 11 21H2 il prossimo 10 ottobre. Ciò significa che non verranno più rilasciati aggiornamenti opzionali e cumulativi.

L’ultimo aggiornamento opzionale (che non include le patch di sicurezza) per Windows 11 21H2 verrà distribuito a fine settembre, mentre l’ultimo aggiornamento cumulativo (patch e bug fix) verrà distribuito il 10 ottobre. Come già accaduto in passato, Microsoft potrebbe rilasciare patch dopo questa data, solo se i problemi di sicurezza sono piuttosto gravi.

L’azienda di Redmond inizierà quindi a forzare l’installazione di Windows 11 22H2 sui dispositivi compatibili, se l’operazione non è stata già effettuata. Gli utenti noteranno che, dopo aver cliccato sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update, il download di Windows 11 22H2 partirà in automatico. La forzatura avverrà per i dispositivi consumer e per quelli aziendali non gestiti.

Microsoft non ha comunicato una data specifica. Dato che Windows 11 23H2 dovrebbe essere rilasciato proprio nel mese di ottobre, non è da escludere l’installazione della versione più recente. In ogni caso, il passaggio a Windows 11 23H2 sarà immediato perché i file sono già inclusi in Windows 11 22H2 e devono solo essere “abilitati”. Il supporto per Windows 11 22H2 termina l’8 ottobre 2024.