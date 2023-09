Windows 11: novità per Notepad e Strumento di cattura

Microsoft ha annunciato la disponibilità di nuove build di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. Le versioni preliminari distribuite nei canali Dev e Canary includono aggiornamenti per Snipping Tool (Strumento di cattura) e Notepad (Blocco note). L’azienda di Redmond ha rilasciato anche una build per il canale Beta.

Novità per Notepad e Snipping Tool

La versione attuale di Notepad è 11.2306.15.0. Gli utenti che partecipano al programma Insider possono scaricare la versione 11.2307.22.0 inclusa nelle ultime build dei canali Dev e Canary. Microsoft ha aggiunto un’importante funzionalità offerta dai browser moderni, ovvero il ripristino della sessione precedente.

Quando l’utente chiude Notepad non verrà mostrata nessuna richiesta di salvataggio per i file aperti nelle schede. Al successivo avvio, l’app ripristinerà le schede aperte della precedente sessione. L’azienda di Redmond sottolinea che la funzionalità non ha nessun impatto sui file, quindi è ancora possibile scegliere se salvare o scartare le modifiche non salvate quando viene chiusa una scheda. La funzionalità può essere disattivata nelle impostazioni.

Microsoft ha inoltre migliorato lo Snipping Tool. La versione 11.2307.44.0 include una barra di cattura combinata che consente di passare velocemente dalla cattura degli screenshot alla registrazione audio e viceversa. Con la combinazione Win + Shift + S viene ancora aperta la barra di cattura degli screenshot, mentre con la nuova combinazione Win + Shift + R viene aperta la barra di registrazione audio. In quest’ultimo caso è possibile configurare le impostazioni del dispositivo di registrazione predefinito.

Le build 23536 (canale Dev), 25941 (canale Canary) e 22631.2265 (canale Beta) includono solo bug fix e piccoli miglioramenti a funzionalità già introdotte con le precedenti versioni preliminari del sistema operativo.