Windows 11 23H2: ecco le principali novità

Microsoft ha confermato che Windows 11 23H2 sarà disponibile in autunno. In realtà, gli utenti dovranno solo installare un “enablement package”, in quanto i file verranno copiati su disco durante i vari aggiornamenti mensili. Le nuove funzionalità sono già testate dagli Insider che partecipano all’omonimo programma. La più attesa è sicuramente Windows Copilot.

Windows 11 23H2: novità principali

Windows Copilot porterà nel sistema operativo l’intelligenza artificiale generativa di Bing. Cliccando sull’icona dedicata nella barra delle applicazioni verrà aperto un pannello lungo il lato destro dello schermo. L’interfaccia è basata su Microsoft Edge WebView, quindi serve la connessione ad Internet. Gli utenti potranno usare il linguaggio naturale per eseguire varie operazioni, come la modifica della impostazioni, l’avvio delle app o la scrittura di email e documenti. Altre funzionalità verranno aggiunte tramite plugin.

La seconda novità di rilievo riguarda Esplora file. Microsoft ha effettuato un restyling dell’interfaccia, in particolare la sezione Home. Gli utenti troveranno un nuovo pannello dei dettagli, i file suggeriti (solo con login Azure Active Directory) e la sezione Galleria con le immagini dell’app Foto e caricate dallo smartphone.

Microsoft aggiungerà inoltre il supporto per i dispositivi con illuminazione dinamica e migliorerà Windows Ink, Windows Spotlight, mixer del volume e condivisione dei file locali. Previsto inoltre il supporto nativo per i formati compressi (RAR, 7-Zip e altri) e le anteprime dei file nel menu Start.

Windows 11 23H2 includerà infine diverse novità relative alla sicurezza. Una delle più utili sarà il supporto per le passkey. Gli utenti potranno usare Windows Hello per creare le passkey ed effettuare l’accesso a siti e app tramite autenticazione biometrica (riconoscimento facciale e impronta digitale) o PIN.