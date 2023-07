Windows 11 build 22631: nuovo Esplora file e passkey

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22631.2050 (KB5028256) di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Questa versione preliminare del sistema operativo include diverse funzionalità presenti nelle ultime build per il canale Dev, tra cui il nuovo Esplora file e il supporto per le passkey tramite Windows Hello. Quasi certamente, gli utenti troveranno le novità in Windows 11 23H2.

Nuovo Esplora file e passkey

Microsoft ha già rinnovato l’interfaccia di Esplora file rispetto alla versione originale, aggiungendo il supporto per le schede e altre funzionalità. Un nuovo restyling è in sviluppo e riguarda principalmente la sezione Home. I cambiamenti introdotti con la build 23475 del canale Dev sono ora presenti nella build 22631.2050 del canale Beta.

La barra degli indirizzi è più “intelligente”, in quanto distingue i contenuti locali da quelli cloud. Per gli utenti OneDrive viene mostrato lo stato della sincronizzazione e lo spazio occupato. Il pannello dei dettagli visualizza maggiori informazioni sui file, tra cui miniatura, attività e stato di condivisione.

La barra dei comandi è ora sotto la barra degli indirizzi. I file suggeriti vengono mostrati solo agli utenti che accedono a Windows 11 con un account Azure Active Directory, mentre le cartelle Accesso rapido sono visibili se l’utente accede con un account Microsoft.

Nella sezione Personalizzazione delle Impostazioni è stata invece aggiunta la pagina relativa ai dispositivi (mouse e tastiere) con illuminazione dinamica, mentre Windows Ink supporta il riconoscimento della scrittura nei campi edit (ad esempio, scrivendo “menu Start” nel campo di ricerca di Impostazioni verrà cercata la pagina specifica). Il nuovo mixer del volume consente invece la modifica per singola app.

La build 22631.2050 include il supporto per le passkey, introdotto con la build 23486 del canale Dev. Gli utenti possono crearle ed effettuare l’accesso a siti e app sfruttando Windows Hello. È possibile quindi effettuare il login con l’autenticazione biometrica (riconoscimento facciale e impronta digitale) o il PIN di Windows Hello.