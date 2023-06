Windows 11: supporto passkey con Windows Hello

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23486 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La principale novità è rappresentata dal supporto per le passkey con Windows Hello. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 22631.1906 per il canale Beta che introduce modifiche e miglioramenti vari.

Passkey con Windows Hello

Microsoft è uno dei membri della FIDO Alliance, il cui obiettivo a lungo termine è quello di eliminare completamente le password. Con la build 23486 di Windows 11 è stato aggiunto un importante step. Gli utenti possono creare le passkey ed effettuato l’accesso a siti e app sfruttando Windows Hello.

Dopo aver creato la passkey nelle impostazioni dell’account è possibile effettuare il login con l’autenticazione biometrica (riconoscimento facciale e impronta digitale) o il PIN di Windows Hello. Le passkey vengono salvate sul dispositivo Windows. L’elenco è visualizzabile in Impostazioni > Account > Passkey . Gli utenti possono utilizzare la funzione di ricerca e cancellarle.

Quando viene visitato un sito che supporta le passkey con Microsoft Edge o Google Chrome verrà mostrata un’interfaccia dedicata. È necessario scegliere l’opzione “Windows Hello o chiave di sicurezza esterna” per sfruttare l’esperienza nativa di Windows. Con questa build sono state ripristinate le impostazioni di Esplora file rimosse con la build 23481.

La build 22631.1906 introduce invece alcune modifiche e miglioramenti. L’utente può nascondere data e ora nel system tray ed effettuare una diagnosi dei problemi di rete, usando l’opzione aggiunta nel menu contestuale che viene mostrato quando si clicca con il pulsante destro del mouse sull’icona di rete.