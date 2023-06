Windows 11: novità per Windows Subsystem for Android

Microsoft ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento per il Windows Subsystem for Android. La nuova versione 2305.40000.4.0 include diverse novità, tra la condivisione dei file con Windows 11. Le nuove funzionalità sono al momento accessibili solo agli iscritti al programma Insider (qualsiasi canale), ma presto saranno disponibili per tutti.

File sharing tra Windows 11 e Android

Il Windows Subsystem for Android (WSA) è una delle caratteristiche esclusive di Windows 11. Sfruttando la virtualizzazione è possibile eseguire le app Android scaricate dall’Amazon Appstore. Il sottosistema è basato su Android 13 e offre già numerose funzionalità. Una delle novità incluse nella versione 2305.40000.4.0 è denominata File Sharing.

Il termine condivisione si riferisce alla possibilità di vedere alcune cartelle personali di Windows 11 all’interno di Android, tra cui Documenti, Download e Immagini. Le app Android possono quindi accedere ai file del sistema host. La condivisone è attivata per impostazione predefinita, ma può essere disattivata dall’utente. Ovviamente le app devono chiedere un permesso esplicito per poter visualizzare o modificare i file.

La funzionalità di file sharing ha alcune limitazioni. Non è possibile accedere alle directory di sistema o a quelle dei programmi e ai drive esterni. File e directory nascosti, file eseguibili e file sul cloud sono esclusi dalla condivisione. Al primo utilizzo è necessaria l’indicizzazione dei file, quindi potrebbe richiedere tempo se il loro numero è elevato. In alternativa è possibile condividere singoli file (se la condivisione delle cartelle è disattivata) con il drag&drop da Windows 11 all’app Android.

Gli iscritti al canale Dev del programma Microsoft Edge Insider possono invece scaricare la versione 115.0.1901.5 del browser. La versione stabile sarà disponibile per tutti entro fine luglio.