Windows 11: Microsoft installa driver senza permesso

Gli utenti possono scaricare diversi tipi di aggiornamenti da Windows Update, tra cui le indispensabili patch di sicurezza. Il servizio permette anche di scaricare i driver dei componenti hardware, ma in alcuni casi è preferibile disattivare questa opzione. Purtroppo Microsoft non rispetta la scelta dell’utente, causando vari problemi, soprattutto alle aziende.

Microsoft ignora il criterio di gruppo

Nella pagina Opzioni avanzate di Windows Update in Windows 11 è presente la voce “Aggiornamenti facoltativi” (funzionalità, qualità e driver). Il servizio verifica la disponibilità degli aggiornamenti, ma il download è manuale (l’utente deve selezionare i singoli update). Se viene esaminato l’elenco degli aggiornamenti installati è probabile che ci siano quelli relativi ai driver.

In pratica Microsoft installa le versioni WHQL (Windows Hardware Quality Labs) che offrono una maggiore qualità e stabilità, ma a fine maggio è stata installata una versione precedente dei driver per le GPU AMD Radeon non compatibili con il software Adrenalin Edition.

Diversi utenti hanno segnalato che Microsoft ignora il criterio di gruppo, solitamente impostato dalle aziende per non scaricare i driver con Windows Update. La voce “Non includere i driver con gli aggiornamenti di Windows” si trova in Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Windows Update > Gestisci gli aggiornamenti forniti da Windows Update . L’impostazione predefinita è “Non configurato“, quindi verranno scaricati i driver. A causa di un bug, i driver vengono scaricati anche se è stata scelta l’impostazione “Attivata“.

Per un utente privato è un problema meno grave, sebbene molto fastidioso. Le conseguenze per un’azienda con centinaia di computer potrebbero essere devastanti, soprattutto se i driver non offrono la qualità promessa.